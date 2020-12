“Napoli-Torino una partita che era da dominare”, parla Barbano

Dopo il pareggio per 1-1 con una perla in extremis del capitano Lorenzo Insigne in Napoli-Torino, a Radio Marte Voce di Popolo interviene Alessandro Barbano. Il condirettore del Corriere dello Sport ha analizzato il match di ieri e osservato riflessioni sul momento di forma della squadra e di alcuni calciatori in particolare.

Napoli-Torino: “Napoli stanco contro una squadra di basso livello”

Barbano comincia proprio con l’analizzare Napoli-Torino: “Ho visto un Napoli stanco. Vi rendete conto della condizione dei calciatori? Io l’ho visto e compreso dal modo di calciare: Hysaj inguardabile, Fabian molle e Zielinski impreciso. I partenopei adesso sono in un momento di forma al di sotto, molto al di sotto, della loro caratura. Non è stata, ieri, una squadra da Champions e nemmeno da scudetto. Hanno giocato contro un Toro in difficoltà che si è chiuso, con giusta ragione, ma che ha mostrato i suoi limiti”.

Il giornalista poi continua su questa scia: “Al di là del risultato in se gli azzurri ieri sono stati anche sfortunati. I granata sono andati in vantaggio con un tiro sporco che Izzo nemmeno se ci prova altre 100 volte ci riesce. Il Torino è una squadra di basso livello e la compagine di Gattuso avrebbe dovuto dominare quella partita! Non mi aspettavo il Napoli di Sarri, ma è logico che il tifoso si aspetti una squadra di qualità che, anche causa infortuni e stanchezza, non c’è da ormai 2 partite”.

Napoli-Torino e la perla di Insigne

L’ex vice direttore de Il Messaggero per 5 anni poi commenta la prodezza nei minuti finali del folletto di Frattamaggiore: “Insigne è sembrato comunque affaticato anche se è riuscito con la palla al piede a mettere in difficoltà gli avversari. Si è inventato un capolavoro nel momento del bisogno – commenta Barbano – e ha preso in mano la situazione nel momento più critico”. Infine: “È il giocatore del Napoli che porta avanti la tradizione maradoniana del tiro a giro. Ovviamente non lo paragoniamo, ma è quel fuoriclasse di cui il Napoli ha sempre bisogno”.

Fabian Rúiz condizionato dal mancino

Un occhio anche al giocatore spagnolo: “Fabian Rúiz assolutamente in ombra. Sembra condizionato dalla sua stessa mancinitá e non si capisce il perché, non è il giocatore del Betis. Per quanto mi riguarda non è un fuoriclasse, bensì un discreto centrocampista di Serie A; discreto e non un fuoriclasse in fase di interdizione e difesa della palla. A chi dice che è un fuoriclasse direi di andare a Figline da Sarri ed avere da lui qualche lezione di calcio”.

