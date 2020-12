Napoli, gli assenti non hanno sempre ragione

Il Napoli vuole rivitalizzarsi in vista della partita di domani con il Torino.

Nonostante Gattuso dovrà sopperire alle numerose assenze, di buon auspicio per il prosieguo della stagione partenopea sarebbe dimostrare al campionato la tenuta mentale del gruppo.

Al netto degli infortuni, che hanno falcidiato l’undici titolare, superare indenne l’ostacolo granata rappresenterebbe una innegabile prova di maturità.

Capace di immunizzare l’ambiente dagli strascichi polemici suscitati all’ombra del Vesuvio dalla mancanza di equilibrio nel gioco, oltre che dalla discontinuità nei risultati.

Testimoniando di saper distribuire le responsabilità tra interpreti diversi. Chiamati all’oneroso impegno di trasformarsi da comparse in attori protagonisti.

Napoli, decentra e riempi l’area

Le statistiche, utili a rendere visibili aspetti spesso trascurati del modello prestativo, raccontano di un Napoli diverso quando c’è Mertens. Un offensive player completo, che determina dalla trequarti in su.

Gli azzurri, infatti, accentrano molto sul belga le loro strategie offensive. Tendono a verticalizzare, piuttosto che palleggiare in maniera convulsa, alla spasmodica ricerca dell’imbucata.

Inoltre, Ciro cuce il gioco egregiamente. E questo permette ai compagni di concentrarsi maggiormente su altri aspetti.

Passando da Mertens a Petagna, il Napoli deve necessariamente cambiare strategia. Sviluppare la manovra in ampiezza, affinchè l’ex centravanti della Spal possa sfruttare una fisicità non indifferente.

Tuttavia, per essere devastante, il Bisontino non va assistito esclusivamente spalle alla porta. Bisogna metterlo nelle condizioni di esaltarsi nei duelli individuali, quando attacca lo spazio.

Se c’è una cosa che Petagna ha dimostrato, nelle precedenti esperienze professionali, di saper fare egregiamente è proprio muoversi mai in linea retta. Bensì sempre in diagonale, posizionandosi alle spalle del difensore centrale e contemporaneamente mettendo in ombra il terzino. Passando davanti, per anticiparlo e prendergli il tempo.

Una giocata atipica per gli azzurri, letta con difficoltà dagli esterni e mal digerita dalle mezz’ali a rimorchio.

La tendenza del Napoli è quella di non riempire l’area di rigore con tanti giocatori. Spesso, invece, il cross viene chiuso sul secondo palo dall’esterno opposto, che arriva puntualmente a sorprendere il terzino alle spalle.

Insigne regista aggiunto

Ovviamente, gli avversari non staranno a guardare. E’ immaginabile, dunque, che il Torino si predisponga a disinnescare le combinazioni pensate per finalizzare la mole di lavoro che il Napoli sosterrà per arrivare in porta.

Saturando preventivamente i mezzi spazi e le corsie laterali.

A tal proposito, è opportuno rilevare che Insigne è sì formalmente un esterno. Ma stringe al centro con una certa continuità. Assumendo una posizione equiparabile a quella di un regista offensivo aggiunto.

Entra sempre di più dentro al campo, producendo calcio attraverso la catena di destra. Così da consentire a Di Lorenzo di sovrapporsi, creare superiorità numerica e sfruttare il due contro uno in fascia.

Ovviamente, al netto della condizione psico-fisica del terzino azzurro. Attualmente alquanto claudicante…

