Napoli al bivio in fascia, alla sinistra serve un padrone

Il Napoli ed il terzino sinistro. Un amore sfiorito sul più bello, quel maledettissimo giorno in cui il ginocchio di Ghoulam fece crack. Da lì in avanti, il binario mancino è rimasto senza un padrone assoluto.

Indubbiamente, Mario Rui ha dimostrato la sua utilità nel coprire il buco venutosi a creare in fascia.

Eppure, la sensazione strisciante che in quella specifica porzione di campo gli azzurri continuino ad essere in perenne difficoltà non si attenua.

Quest’anno poi spesso Gattuso ha scelto di schierare in quel ruolo Hysaj. E anche se l’albanese preferisce giocare a destra, il livello delle sue prestazioni s’è mantenuto abbondantemente sopra la sufficienza.

Ovviamente, chiedere a Hysaj di poter garantire spinta propulsiva lungo l’out, associata a tecnica di base sopra la media per un difensore, è inimmaginabile. Queste sono caratteristiche che non difettavano certamente a Ghoulam. L’albanese, invece, è tutt’altro giocatore.

Una garanzia nel blindare la retroguardia quando gli azzurri attaccano a pieno organico. Poiché l’idea di fondo è sempre quella di non accettare l’uno contro uno difensivo.

Così, attraverso la marcatura preventiva e la copertura reciproca, Hysaj mantiene un atteggiamento conservativo, mantenendosi vicino ai due centrali. E lasciando a Di Lorenzo il compito di attaccare lo spazio davanti a sé sul versante opposto.

Dal punto di vista tattico, nel calcio verticale di Gattuso, i terzini devono essere in grado di determinare superiorità numerica in fase di possesso.

Così, appare evidente quanto cambino le cose a seconda del gioco delle coppie scelte da Ringhio.

Specialmente quando il Napoli non si limita a giocare in transizione, bensì prova a sviluppare il proprio calcio funzionale al possesso, alzando radicalmente il baricentro della squadra.

Un progetto ambizioso. Che purtroppo ha mostrato le sue enormi potenzialità soltanto a tratti.

Gattuso vuole che il suo Napoli si posizioni sempre all’altezza della trequarti. Non chiede alla squadra di esasperare la pressione sui portatori avversari affinchè si riconquisti la palla molto alti.

Preferisce, dunque, compattare il baricentro, in maniera tale da limitare le imbucate tra le linee.

L’intensità nell’aggressione, invece, la pretende quando gli avversari scaricano palla sugli esterni o sui retropassaggi.

In queste circostanze, la collaborazione in fascia tra terzino ed esterno d’attacco diventa imprescindibile. In particolar modo se l’ampiezza è garantita da due offensive players schierati a piede invertito.

All’atto della riconquista, infatti, se Insigne e Politano convergono verso l’interno, gli avversari devono necessariamente coprire il centro, dando una linea di corsa ai terzini.

A questo punto, se a sinistra gioca Hysaj, l’albanese è costretto ad arrivare sul fondo e rientrare sul piede forte o, comunque, tornare indietro e ricominciare l’azione con la collaborazione del centrocampista in zona palla.

Mario Rui, al contrario, sarebbe naturalmente portato ad anticipare il recupero dell’avversario, rubandogli il tempo dell’intercetto, arrivando ad impattare il pallone con il piede sinistro.

Insomma, un bel rompicapo per Gattuso, obbligato a trovare il punto di coesione tra le qualità peculiari dei suoi giocatori ed il sistema di gioco adottato.

In attesa di vedere cosa porterà eventualmente il mercato di gennaio, la strada da fare è ancora tanta…