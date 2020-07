Napoli, su Koulibaly c’è il Manchester City: ADL parte da 75 mln.

Sei stagioni al Napoli e un percorso di crescita che lo ha portato a diventare uno dei migliori difensori al mondo. Kalidou Koulibaly è da anni tra i gioielli della società azzurra, che puntualmente resiste alle insistenze dei top club europei. E anche per quest’estate sono arrivati i primi segnali di interessi concreti per il difensore senegalese. L’agente Ramadani ha cenato a Capri con Aurelio De Laurentiis, portando notizia di un sondaggio del Manchester City. Il club inglese vorrebbe puntare su Koulibaly per la prossima stagione, ma non sarebbe disposto a spendere i 75 milioni che il presidente azzurro ha fissato come cifra minima da incassare per la cessione di uno dei suoi migliori giocatori. Il City, infatti, in alternativa si sta muovendo anche per l’olandese Ake del Bournemouth: operazione da circa 38 milioni di euro.