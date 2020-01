Napoli, si iniziano a vedere gli effetti dell’addio ad Ancelotti

Il calcio è bello perché semplice. Il segreto è attaccare quando hai il pallone, difenderti quando lo hanno i tuoi avversari. Nel calcio ci sono alcuni ruoli dai quali non si può prescindere: il portiere, un difensore centrale, un centrale di centrocampo ed un attaccante. E’ la spina dorsale di una squadra. Poi c’è il resto. Puoi difenderti a 5, a 4 a 3. Puoi fare un centrocampo a 2, 3,4 o 5. Un attacco con una sola punta, con due punte o il tridente. Puoi difenderti basso, o pressare alto. Giocare in orizzontale puntando sul possesso palla, o puntare sul contropiede. Tutto va bene. Dipende dai giocatori che hai a disposizione. Quello da cui non si può prescindere è la “spina dorsale”. Le porte sono al centro, ed è sul centro che devi essere presente.

Lo so: in questo momento pensate che dico sempre le stesse cose, la solita tiritera contro Ancelotti. Ebbene si, avete ragione. Ancelotti è la causa dei mali del Napoli. Non sappiamo se l’idea di una squadra senza centrocampisti sia stata sua, o di qualcun altro. Sta di fatto che lui ha taciuto, e per questo si è reso colpevole. Responsabile di tutte le disgrazie stagionali del Napoli. Tralasciando tutto il resto…

Che Iddio lo abbia in gloria e tenga lui e la sua discendenza lontano da Napoli per il prossimo millennio.