Napoli, uno scontro da cui rinascere

Qualcuno ha dipinto lo spogliatoio del Napoli pieno di ombre minacciose. Forse uno stratagemma per perorare le sue ragioni. O meglio, un giudizio al quale attribuire un significato inoppugnabile a qualunque costo. Che tale non è.

Gennaro Gattuso è troppo intelligente per non averlo capito.

In fondo a tutto questo, nascosto tra le pieghe di una squadra che non avrebbe più nulla da perdere. Oppure da salvare, il tecnico dei partenopei ha riconosciuto qualcos’altro.

Un vuoto che sarebbe il caso di colmare. Consapevole che oltre quel buio, magari transitorio, ad attenderlo ci possa essere una illuminante scoperta.

Perché non si celino mostri nell’oscurità. Ma soltanto insidie.

Ringhio conosce le dinamiche che gravitano attorno al suo mestiere. Quindi, sempre attento a coglierne le sottili differenze, sa bene che bisogna guardarsi dalle seconde.

Con estrema franchezza, l’allenatore del Napoli sa bene a quale ruolo possa ambire la sua squadra.

E cosa debba fare lui per sottrarla alle cronache distorte, che assomigliano troppo ad affannosi racconti. Piuttosto che avvicinarsi paurosamente a verità testimoniali.

L’unico possibile epilogo, agli occhi di una piazza esigente, eppure obiettiva nelle sue velleità, già scottata in un recentissimo passato da tarantelle degne del più assurdo dei teatrini, è quello di risollevarsi. Navigando tutti nella stessa direzione.

Società, staff tecnico e gruppo squadra sono accomunati da un unico destino. Un’assunzione di responsabilità, che non ammette deroghe, sotterfugi o infruttuosi giri di parole.

Pertanto, ADL deve dimostrare di credere ancora in questo progetto, supportandolo con una maggiore esposizione, strettamente connessa al suo peso politico in seno alle istituzioni calcistiche.

Anche i giocatori hanno l’obbligo di dimostrare una diversa mentalità. Subire supinamente gli avverarsi. Farsi prendere letteralmente a calcio nel sedere da chiunque, fuori casa oppure al San Paolo, è diventato inaccettabile.

Specialmente considerando che molti di loro hanno un egocentrismo tale da pretendere gli onori e le ricche prebende dei Top Player…

In definitiva, appare evidente che mettere adesso in discussione la panchina sia uno scenario poco percorribile.

La coerenza di fondo garantita da una personalità come Gattuso, forte dei suoi princìpi, fuori e dentro il terreno di gioco, rende paradossalmente questo momento difficile, crocevia di una rinnovata ambizione.

Superata la tempesta, il Napoli potrebbe ripartire con un nuovo slancio. Ancora maggiormente determinato a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Al netto degli inevitabili accorgimenti tecnico-tattici, funzionali ad esaltare le caratteristiche individuali dei calciatori che compongono la rosa azzurra, al momento, però, urge non farsi prendere dalla frenesia.

Occorre equilibrio. Nei giudizi e nelle scelte. Esplorare soluzioni estemporanee potrebbe essere deleterio. Specialmente in questo momento, in cui c’è bisogno di portare punti in classifica. Tanto in Europa League, quanto in campionato.