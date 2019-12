Sassuolo-Napoli 1-2. Gli azzurri vincono in rimonta e salutano il 2019 con un sorriso

Addio 2019, a mai più.

Il Napoli, notizia quasi incredibile, ritorna al successo in campionato. Una vittoria che mancava da quando James Cameron iniziò a stendere la sceneggiatura del Titanic. Una vittoria di cuore e di grinta, targata Gennaro Gattuso. Il gioco latita, ma di questi tempi molto meglio pensare ai tre punti, per l’estetica ci sarà tempo.

Primo tempo da incubo

Se qualcuno aveva pensato che i primi 5 minuti contro il Parma potevano rappresentare il peggio del peggio, dopo i primi quarantacinque minuti di starare avrà di certo cambiato idea. Una squadra piatta, svogliata, senza rabbia, una squadra da encefalogramma piatto. Un primo tempo da disegno perfetto della stagione, mentre gli altri giocano, il Napoli guarda. Duncan, Traorè ed Obiang, trasformati in Xavi, Iniesta e Busquets, il Sassuolo di De Zerbi che sembrava il Barcellona di Guardiola, il Napoli invece il peggior Numancia della storia. E va di lusso ai partenopei che chiudono sotto solo di una rete, perché lo scarto, sarebbe potuto essere assai più ampio.

Nella ripresa lo scatto d’orgoglio

Tutto cambia nel secondo tempo. Gattuso è costretto a cambiare subito Luperto (vittima di un risentimento muscolare). Gli azzurri vanno oltre alle difficoltà e sembrano davvero più convinti. Il pari arriva quasi subito con Allan che, sfruttando un velo prezioso di Milik, buca Pegolo di potenza. Il pareggio da coraggio agli uomini di Gattuso che iniziano a collezionare azioni da reti, pali (Callejon), ed errori grossolani (Mertens due volte) esattamente la fotografia della stagione, si sbagliano tanti, troppi goal e si colpiscono troppi pali. Ma quando tutto sembrava perso, quando ormai il pareggio sembrava il risultato definitivo, al 94′ spunta il piedone di Obiang che pressato da Elmas mette la palla nella proprio porta e regala il successo agli azzurri.

Male ancora una volta il VAR

In molti, quelli che ben pensano (come cantava Frankie HI-NRG MC) dicono che chi parla degli arbitri fa del vittimismo. Stasera il Napoli ha vinto, ma anche questa sera c’è stato un errore clamoroso ai danni degli azzurri che poteva costare caro. Né l’arbitro Chiffi né (ma non ne avevamo dubbi il VAR Valeri) hanno visto una trattenuta quanto evidente quando stupida di Locatelli ai danni di Hysaj (si era sul risultato di 1-0). Lo stesso Var che invece, con grande attenzione è andato a verificare i dieci centimetri di fuorigioco di Callejon sulla rete annullata allo spagnolo. Gli episodi a sfavore del Napoli cominciano ad essere tanti, troppi se si considera che le ex giacchette nere hanno l’ausilio della tecnologia. Ci auguriamo che i responsabili dell’AIA, Nicchi e Rizzoli chiariscano una volta per tutte come funziona questo benedetto mezzo, altrimenti il sistema rischia di perdere quel poco di credibilità che rimane.