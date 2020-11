Napoli, non è tutto oro quello che luccica. E il Sassuolo ne approfitta

Se due indizi fanno una prova, appare evidente che il Napoli sconfitto in casa dal Sassuolo ha ripetuto i medesimi errori commessi all’esordio in Europa League con l’Az Alkmaar.

Una partita in fotocopia, insomma, quella che la squadra di Gennaro Gattuso ha disputato contro i neroverdi. Con l’aggravante di non aver appreso nulla dalla gara con gli olandesi.

Così è maturato il medesimo risultato sfavorevole, che lascia l’amaro in bocca e suggerisce di accantonare, almeno momentaneamente, le ambizioni di grandezza per gli azzurri.

Certamente un gruppo pieno di qualità e talento. Eppure, ancora troppo instabile per competere ai massimi livelli. Una mera constatazione, che bisogna inevitabilmente prendere in considerare.

Raccontare in questa maniera Napoli-Sassuolo potrebbe sembrare un goffo tentativo di derubricare il match ad un mero esercizio stilistico tra due momenti differenti di approcciarsi all’evento agonistico.

Una parte iniziale, in cui nettissima è la sensazione che la furia competitiva del Napoli possa contribuire a sbloccare da un momento all’altro l’incontro.

Una squadra galvanizzata dal dominio del possesso, che però con il passare dei minuti, non trova la via della rete. Manca lo spunto in fase di rifinitura. Al contrario della costruzione, sempre puntuale.

A quel punto, i partenopei abbassano il ritmo. E le grandi aspettative si trasformano progressivamente in difetti congeniti.

Non ci sono gli spazi per attaccare in verticale. Osimhen gioca sulla linea dei difensori e da quella posizione difficilmente si schioda. Diventando preda facile dei centrali.

Magari qualche movimento lungo/corto, a staccarsi dalla linea e venire incontro non farebbe certamente male alla manovra. Nonché, favorirebbe un maggior coinvolgimento del centravanti nigeriano nelle dinamiche offensive della squadra.

In questo contesto, per Mertens calarsi nei panni del classico trequartista, libero di muoversi tra le linee, non è un mero esercizio filosofico. Al contrario, si trasforma in un compito piuttosto che un semplice ruolo. Una funzione tattica capace di determinare il gioco.

Una strategia da valutare per trovare spazi vitali funzionali a tentare l’imbucata. Oltre che allungare la difesa del Sassuolo.

In effetti, il belga è un mago nel leggere il gioco, anticipandone ampiamente gli sviluppi. Ha cercato di andare a prendersi la zolla migliore alle spalle del centrocampo neroverde, guardando in faccia la linea difensiva.

Eppure, la coperta del Napoli è davvero troppo corta…

Perché Ciro sa quale porzione di campo occupare nella terra di nessuno. Offensivamente, la sua presenza rappresenta il centro di gravità permanente della squadra pensata da Ringhio.

Ma il centrocampo soffre paurosamente la mancanza di un terzo interprete!

Lo si vede soprattutto dall’atteggiamento di Fabián Ruiz e Tiémoué Bakayoko. Che si esprimono al meglio se possono palleggiare e andare rapidamente in profondità.

La soluzione ideale potrebbe essere rispolverare un pivote come Demme. Portato più a ragionare. Questo non vuol dire che sia poco dinamico. Il fatto è che il tedesco sposta il pallone in maniera meno frenetica. Ne gestisce il possesso in sicurezza, privilegiando la trasmissione sul breve.

Specialmente l’atletismo del francese di origini ivoriane diventa un vantaggio evidente soltanto quando può schiacciare sull’acceleratore e alzare il ritmo.

Lo spagnolo dal canto suo è un catalizzatore. Possiede le doti, oltre alla personalità, per impossessarsi delle chiavi del centrocampo partenopeo. Ma deve privilegiare maggiormente le sue caratteristiche di ragionatore. Accantonando l’istintività, che lo spinge a portare troppo la palla o a toccarla tante volte prima di scaricarla.

Tuttavia, nel momento in cui l’avversario disinnesca la profondità, i due mediani davanti alla difesa devono coprire ampie porzioni di campo con il fraseggio corto.

L’unica alternativa plausibile, quando il giropalla cadenzato e sotto ritmo consente al Sassuolo di compattarsi sotto la linea, si palesa nel dirottare il pallone sugli esterni.

Saltare le linee di pressione pensate da Roberto De Zerbi per fare grossa densità centralmente, stimolando i duelli individuali e l’uno contro uno in fascia di Lozano e Politano.

Sicuramente El Chucky sembra un giocatore completamente diverso rispetto a pochi mesi fa. Maggiormente propositivo, capace di creare vantaggio quando salta l’uomo. Il problema, però, resta la fase di non possesso. Responsabilizzare oltremodo il messicano con lunghe corse all’indietro, obbligarlo a ripiegare facendo la diagonale di copertura, finora non ha pagato i dividendi sperati.

Con la mediana in evidente stato di sofferenza sulle ripartenze e le transizioni negative.

Sul lato opposto, invece, Politano sta dimostrando di essere un ingranaggio insostituibile nel sistema di gioco del Napoli.

La valorizzazione dell’ex Inter è uno dei migliori risultati ottenuti da Gattuso, che in pochi mesi ne ha fatto un giocatore devastante quando può selezionare i momenti in cui accentrarsi, oppure costruire il triangolo in fascia, favorendo la sovrapposizione a Di Lorenzo.

Il terzino destro arrivato dall’Empoli ha avuto un rendimento altissimo nella scorsa stagione, e quest’anno sembra voler seguire lo stesso percorso. Con una sottile differenza, a seconda del compagno che gli gioca davanti. Se l’esterno alto dal suo lato è Politano, che gioca a piede invertito, il binario funziona egregiamente, con i due che alternano sovrapposizioni lungolinea a tagli centrali.

In definitiva, il Napoli è ancora un cantiere aperto. Una squadra work in progress, alla ricerca continua di equilibrio. All’allenatore il compito di studiare le mosse necessarie a darle stabilità e certezze.