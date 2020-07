Napoli, reagisci. Basta passi indietro!!!

Napoli, inverti la tendenza

Questa sera il Napoli è chiamato a invertire la tendenza. Magari i risultati maturati da quando l’attività agonistica è ripresa sono sostanzialmente in linea con le aspettative di società e allenatore. Tuttavia, è indubbio che sul piano squisitamente legato alla qualità del gioco espresso, i partenopei, specialmente nelle ultime uscite, hanno destato qualche perplessità di troppo.

E’ indubbio che il Sassuolo sia l’avversario peggiore, da affrontare in questo momento. Da quando il campionato è tornato ad una pseudo normalità, infatti, i neroverdi hanno perso solamente due volte. Tra l’altro, la prima partita disputata nel post lockdown, con l’Atalanta. Poi hanno inanellato una striscia di ben otto risultati utili consecutivi. Infine, sono stati sconfitti martedì scorso, in casa, dal Milan. Ovvero, la squadra maggiormente in forma, in questo momento, in Serie A.

Insomma, un gruppo in salute e carico di entusiasmo, quello allenato da Roberto De Zerbi, che sta portando avanti un progetto tecnico-tattico assai interessante. Dare una precisa fisionomia al Sassuolo, attraverso un calcio posizionale rischioso ma affascinante, dall’indole marcatamente offensiva. Equiparabile a quello prodotto da una squadra di alta classifica, piuttosto che identificabile con un team della middle class italiana.

Sassuolo, quante analogie con il Barça

Il Sassuolo ama giocare nella metà campo altrui. Ad ingolfare il giropalla degli azzurri, funzionale a cercare di dominare il gioco, potrebbe provvedere l’interpretazione data alla fase di non possesso da parte degli ospiti.

Per indole e impostazione filosofica, De Zerbi pretende che la sua squadra porti pressione, anche in zone alte del campo. Specialmente quando l’avversario prova a costruire la manovra dal basso, risalendo il campo attraverso il possesso.

L’idea di fondo è quella di giocare uomo contro uomo, obbligando chi gestisce la palla a forzare la giocata, con un passaggio sbagliato o fuori misura. Ergo, sporcare le linee di passaggio e inibire la costruzione primaria del Napoli. Costringendo addirittura a lanciare lungo, per sottrarsi alla pressione.

Sostanzialmente, stimolare i padroni di casa a compiere azioni dalle quali potranno trarre solo svantaggi. Tipo andare a rimbalzo per conquistare le seconde palle, da sempre punto debole degli azzurri.

Anche la linea difensiva neroverde si alza in marcatura preventiva, cercando sempre l’anticipo, per sottrarre il possesso agli avversari e invertire immediatamente la transizione a proprio favore, verticalizzando velocemente su Berardi e Caputo.

Marcare il pivote, per sovraccaricare i centrali

Del resto, ormai chi affronta il Napoli legge i princìpi che ispirano la manovra della squadra di Gattuso, piazzando un giocatore a ridosso della sua principale fonte di gioco – questa sera, Lobotka -, inibendone la libertà. Un compito che tra poche ore dovrebbe essere affidato a Djuricic.

Concedendo, invece, ai difensori centrali di muovere la palla. Appare evidente, ovviamente, quanta difficoltà potrebbe suscitare un atteggiamento simile, tanto in Koulibaly, quanto in Maksimovic. Due dai piedi buoni. Ma non educatissimi.

Il Napoli, dunque, dovrà fare attenzione a non farsi schiacciare troppo. Preferendo un atteggiamento propositivo a quello un po’ speculare e rinunciatario palesato nelle ultime uscite.

E’ innegabile che, per condizione fisica ancora work in progress, suscettibile di miglioria in ottica Champions League, il momento attuale del Napoli sia caratterizzato da una crisi di identità. In bilico tra la squadra che Gattuso vorrebbe diventasse, magari già con il Barcellona. Ovvero, capace di gestire i ritmi di gioco in maniera intensa e reattiva. E quella un po’ stanca e imbolsita di Parma.

Tornare a proporre gioco, smettere di speculare

Rimanere ancorati sotto la linea della palla, proteggendosi con un 4-1-4-1 assai compatto, in cui le linee restano sempre strette e corte, con scivolamenti ordinati e coperture reciproche, potrebbe risultare controproducente.

Perché il Sassuolo ha giocatori di qualità, abili nell’attaccare gli spazi. Nonchè capaci di gestire il pallone, con la coppia di mediani – Magnanelli e Locatelli – a dividersi il campo in ampiezza e profondità.

A quel punto, qualora il pivote slovacco dovesse essere veramente schermato con una certa insistenza, non riuscendo a farsi trovare libero di ricevere, saranno i laterali difensivi a garantire ampiezza alla manovra azzurra, proponendosi in fascia.

Di Lorenzo e Mario Rui, quindi, dovranno sganciarsi spesso, inserirsi negli spazi, e dare sostegno alla costruzione, sovrapponendosi e costringendo a correre all’indietro gli esterni offensivi del Sassuolo. Tenendo pure presente che le condizioni di Boga sono da valutare e, almeno finora, pare che possa essere surrogato, nell’undici di partenza, da Haraslin.

Proprio la capacità di ribaltare il fronte d’attacco, cambiando repentinamente il gioco da un lato all’altro del campo, potrebbe essere una della armi a disposizione del Napoli per cercare di fare davvero male al Sassuolo.

Francesco Infranca

