Napoli – Sampdoria: Gattuso non ha peli sulla lingua dopo la vittoria

Partita iniziata in sofferenza Napoli – Sampdoria, ma finita con un meritato 2 a 1 per la squadra di mister Gattuso. Ai microfoni di Sky ha parlato proprio Ringhio, analizzando vari punti della partita e del suo anno in azzurro.

Una sua prima riflessione sul match: “Oggi potevamo fare fatica, probabilmente nel primo tempo ci stava lo svantaggio ma poi ci siamo ripresi. Dopo tante partite tra campionato e coppe ci sta che si arriva un pochino scarichi. Qui la differenza la fa la rosa, con giocatori di qualità e sul quale posso fare affidamento”.

Due parole poi sulla prestazione di Lozano: “Hirving è un giocatore forte che ha preso fiducia in se stesso e adesso è anche più duttile. Riesce a fare tutte e due le fasi, lui può combinare il gioco con la punta centrale e con gli inserimenti. Quando ha lo spazio prende e punta e li può essere decisivo come lo è stato oggi”.

Riguardo invece sull’abbraccio con Petagna dopo il gol decisivo di Napoli – Sampdoria: “Io con i ragazzi ho questo rapporto, non va bene fare le finte e parlare dietro. Con loro non ho peli con la lingua, come con tutti. Qualche volta può andar bene e qualche volta no, ma sono i rischi di questo mestiere”.

