Il piano B di Gattuso: comprensione e adattamenti

Il Napoli sta cercando di fare i conti con le sue amnesie. E’ innegabile che il primo tempo contro la Sampdoria sia stato parecchio problematico. Forse anche per un eccesso di stanchezza, conseguente all’impegno infrasettimanale di Europa League.

L’enorme differenza di rendimento tra le due frazioni di gioco potrebbe essere legata al fatto che la squadra stia provando in tutti i modi ad assimilare la filosofia del tecnico. Cercando di diventare finalmente quella creatura che Gennaro Gattuso vorrebbe portare ad una dimensione superiore rispetto a quella vista finora.

Un salto di qualità che renderebbe gli azzurri consapevoli della loro forza. Del resto, pienamente dimostrata con la Doria nella ripresa.

Per farlo, Ringhio ha messo in discussione le convinzioni inizialmente opposte ai blucerchiati.

Palesando un’apertura mentale che non tutti hanno in questo ambiente. Nel quale troppo spesso, quando si tratta di ammettere gli errori, si preferisce addossare le responsabilità ad altri.

Rino semplicemente ha fatto la cosa più sensata.

L’aver ritoccato la formazione, adattandola al contesto di una gara che s’era messa paurosamente in salita, ha consentito al Napoli di occupare gli spazi in maniera più logica e razionale. Facendo decisamente fluire meglio il gioco.

Confermando, se ancora ce ne fosse bisogno, che non è soltanto una mera questione di numeri. Adottare il classico 4-3-3. Oppure orientarsi verso il 4-2-3-1.

Bensì, di caratteristiche dei giocatori. Capaci di dare, nelle due fasi, una interpretazione diversa al sistema.

Perché l’atteggiamento del Napoli contro la Sampdoria è stato proprio quello di fornire una versioni elastica, eppure estremamente precisa, della filosofia calcistica idealmente immaginata dal suo allenatore.

Sfruttando fino in fondo il valore di alcuni giocatori, Gattuso ha ribaltato letteralmente il match. Trovando la migliore sintesi possibile tra il suo modo di concepire il calcio e la qualità tecnica complessiva di chi è uscito dalla panchina.

Infatti, con l’arretramento di Mertens come sottopunta, alle spalle di Petagna, supportati in ampiezza da Lozano e Insigne, Rino ha maggiormente caricato di responsabilità il reparto d’attacco.

Una decisione che lasciava ben pochi margini di giustificazione in caso di insuccesso.

D’altronde, la Serie A è un campionato estremamente equilibrato. Magari dall’uguaglianza competitività livellata verso il basso. Nondimeno, non va trascurata l’importanza di avere comunque incamerato i tre punti. Al netto di una prestazione sostanzialmente mediocre.

A questo punto, la partita di mercoledì contro l’Inter assume un grosso valore simbolico. Un peso specifico notevole in ottica futura, per comprendere appieno quale possa essere realmente la dimensione della squadra di Gattuso.

Nell’economia della stagione del Napoli un punto a favore per portare sollievo di fronte a certe prestazioni mediocri potrebbe essere proprio la franchezza aspra, in certi frangenti addirittura imbarazzante per gli interlocutori, con cui l’allenatore non le manda certo a dire.

Anzi, continua a protegge i suoi uomini dai potenziali effettivi negativi delle critiche. Allentando la pressione, piuttosto che amplificarla. Convinto che aggiungere la paura del rimprovero alla sconfitta sul campo non recherebbe alcun beneficio…

Per approfondire

Segui anche PerSempreCalcio