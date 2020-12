Napoli si interroga: è il gioco oppure qualche calciatore a essere inadatto?

Dopo il primo tempo inguardabile del Napoli, tifosi e addetti ai lavori iniziano a mostrare segni di cedimento nervoso. Una evidente insofferenza, palesata avverso una stucchevole assenza di gioco.

Anche con la Sampdoria, infatti, la squadra di Gennaro Gattuso ha fatto sostanzialmente gli stessi errori di concetto ormai chiari a chiunque.

Ripetitivi come il più classico degli esercizi d’allenamento: una decina di passaggi per cercare di costruire il triangolo in fascia e far collassare l’avversario su quel lato.

Una volta che il tentativo non riesce, però, gli azzurri ricominciano a far girare la palla in orizzontale. Sperando non si sa bene cosa. Sempre che, sia ben inteso, non decidano per il cross. Inutile, al netto della ovvia mancanza di un centravanti strutturato e fisicamente in grado di competere a rimbalzo con la difesa.

L’assoluta mancanza di capacità nelle letture, poche e tutte confuse, contribuisce a fare del Napoli opposto alla Doria nella prima frazione di gioco una squadra che non sa assolutamente cosa fare con il pallone tra i piedi.

E che, al contempo, quando viene attaccata, mostra sempre più spesso lacune insospettabili.

Con l’onestà intellettuale che lo contraddistingue, l’allenatore non si astiene dal fare considerazioni di natura psicologica. Accompagnate da riflessioni sulla forza mentale del gruppo a sua disposizione. Che, oggettivamente, ha ribaltato la partita attraverso una personalità debordante, associata a granitica determinazione e cattiveria agonistica.

Tuttavia, sarebbe il caso di andare oltre questo modo di pensare. Ed esporre i problemi del Napoli pure in termini meno astratti e metafisici.

Privilegiando l’analisi concreta di quei particolari tecnico-tattici, tangibili e immediatamente identificabili, che contribuiscono a fare la differenza tra la critica costruttiva e la mera giustificazione.

Semplicemente, si dovrebbe parlare meno del sistema di gioco. Dando magari maggior risalto alle manchevolezze di chi scende in campo.

L’inadeguatezza di qualche interprete, al momento, è sotto gli occhi di tutti.

L’allenatore sta portando avanti con coerenza la predicazione della sua dottrina calcistica. Nondimeno, le scelte strategiche sembrano trovare spiegazione logica con taluni calciatori. Mentre con altri, gli esiti maturati poi in campo sono davvero sconfortanti.

La franchezza dell’allenatore, mai parco di cerimonie nel palesare pubblicamente le difficoltà della squadra ad attuare con costanza la sua filosofia di gioco, ha generato finora un’abbondante predisposizione alla tolleranza nei confronti dei partenopei.

Adesso si avverte un certo bisogno di cambiamento. Onde evitare che quell’entusiasmo generato dalla rimonta contro i blucerchiati si possa magari spegnere.

Il Napoli deve prendere come fondamento per una rinnovata fiducia nei propri mezzi il secondo tempo. In cui le motivazioni hanno generato quello spirito capace di generare la differenza con la Sampdoria. Spingendo la squadra in albiceleste ben al di là di una giornata nata male e raddrizzata in corso d’opera.

Appare evidente che Gattuso, facendo i conti con le sue stesse scelte iniziali, l’abbia ribaltata con i cambi. Funzionali a sviluppare un calcio sicuramente più veloce, e tatticamente meglio strutturato.

La posizione di Lozano, aperto in fascia per dare ampiezza alla manovra, associato all’abilità di Petagna, impegnato a giocare quasi esclusivamente addosso ai centrali di Claudio Ranieri, ha permesso di esplorare costantemente la profondità.

L’ex attaccante della Spal ha dominato ogni duello, interponendo con una ferocia incontrastabile il suo corpo tra l’avversario diretto ed il pallone.

Inoltre, i movimenti di Mertens sottopunta favorivano lo scarico sul corto sia alla sponda del centravanti, che all’appoggio in sicurezza da parte dei mediani.

A quel punto, la Sampdoria si è trovata a dover scegliere se abbassare notevolmente il baricentro, facendosi schiacciare.

Oppure coprire un po’ meno la profondità con i suoi difensori, per non lasciare ricezioni pulite tra le linee a Ciro il Belga.

Queste giocate non sono state praticamente mai assorbite dagli ospiti.

Ma per un futuro meno claudicante, orientato a legittime ambizioni, occorre che il Napoli faccia qualcosina in più…

