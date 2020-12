Napoli: Rrahmani e Hysaj nuovamente positivi

Il Napoli annuncia la ripositivizzazione di Rrahmani e Hysaj, attraverso il proprio profilo Twitter.

Questo il testo ufficiale del comunicato del club azzurro: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahmani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domiciliare in attese di un nuovo tampone“.

I due giocatori avevano contratto il virus già a novembre – il 17 Hysaj ed il 20 Rrahmani – e avevano ricevuto la scorsa settimana il via libera per rientrare a pieno titolo in gruppo.

Adesso un nuovo stop, in attesa dei prossimi tamponi.