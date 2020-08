Napoli, fiducia e pazienza. Nonostante lo stallo di mercato

Presente da outsider per il “nuovo” Napoli

Tanti, forse troppi, a Napoli, ripongono una fiducia smisurata nelle capacità terapeutiche di Rino Gattuso.

La stagione appena conclusa resta comunque positiva, con la vittoria della Coppa Italia.

Così, una fetta consistente di tifosi e addetti ai lavori, attribuisce all’allenatore il potere di far tornare immediatamente la squadra partenopea tra le Fab Four della Serie A.

Partendo da un presupposto, però. E’ innegabile che, a fronte di una grandezza soltanto sfiorata nelle scorse stagioni, il presente del Napoli sia molto più complicato.

L’esigenza di ripartire, cominciando un nuovo ciclo, in cui gli azzurri sono costretti a rincorrere le antagoniste, piuttosto che essere etichettati come il principale competitor della Juventus, potrebbe creare un clima emotivamente instabile all’ombra del Vesuvio.

Scelte radicali all’interno del gruppo storico

In effetti, appare evidente quanto la complessità della sfida possa scatenare una tempesta emozionale nel pubblico del San Paolo. Generando in qualcuno esagerate aspettative. In altri, invece, depressione profonda.

Ovviamente, farne una mera questione di soldi sarebbe riduttivo. Pur se, storicamente, risulta impensabile immaginare che possa essere un buon momento per rifondare, a causa delle conseguenze prodotte dalla pandemia sul sistema calcio, la necessità di apportare cambiamenti radicali all’interno del gruppo storico non è più rimandabile.

Callejon ha cambiato aria, fortemente motivato a concludere la carriera in patria. Allan, considerando ormai concluso il suo ciclo, tiene già un piede e mezzo fuori da Castel Volturno, in viaggio verso Liverpool. Koulibaly e Milik, al centro di insistenti rumors di mercato, stanno pensando la stessa cosa.

Tutt’altro che certo il futuro di Milik, sedotto e abbandonato dalla Vecchia Signora. Dzeko alla Juve sbloccherebbe proprio il passaggio del centravanti polacco alla Roma.

Tutto ruota attorno a Koulibaly

Se il destino di Allan sembra segnato, destinato ad allietare la parte meno nobile della Merseyside, Koulibaly attende soltanto che i suoi estimatori decidano di formalizzare l’offerta giusta.

La cessione del senegalese, infatti, è subordinata al pieno soddisfacimento economicamente delle richieste di ADL, restio a concedere sconti o dilazioni a chiunque. Tantomeno alle “regine” della Premier League.

Chiaramente, le mosse di Napoli e Manchester City, candidato privilegiato ad accaparrarsi il difensore centrale, si intrecciano inesorabilmente. Nel senso che entrambe aspettano di monetizzare, prima di ributtarsi a capofitto sul mercato.

Il City sta provando a cedere Stones, e con il ricavato intende dare la caccia a Koulibaly. Nel frattempo, il Napoli resta in trepidante attesa. Magari di una outsider che sbaragli la concorrenza e si porti a casa il suo gigante d’ebano.

Difficile, quindi, se non impossibile, riuscire a confermare praticamente tutti i migliori, aumentando al contempo la profondità della rosa attraverso acquisti mirati.

Sulla base di queste considerazioni, allora, non ha alcun senso, almeno in questa fase embrionale della nuova avventura azzurra, unirsi al coro delle lamentele.

Indubbiamente, si fa una certa fatica ad immaginare come il Napoli possa diventare nell’immediatezza una squadra capace di lottare per il vertice della classifica.

Dimenticando che la qualità complessivamente inferiore della rosa a disposizione di Gattuso rispetto alle altre contendenti al titolo è frutto di un mercato paralizzato. Sostanzialmente ancora bloccato dalle cessioni dei pezzi pregiati.

Uno stallo che contribuisce ad alimentare qualche dubbio di troppo.

Francesco Infranca

<strong>- segui per semprenapoli su <a href=”https://www.facebook.com/PSNapoli/”>facebook</a>, <a href=”https://twitter.com/PerSempreNa”>twtter</a>, <a href=”https://www.youtube.com/channel/UCNzxyM-tIFWLypMDDgaZA_Q”>youtube</a></strong>