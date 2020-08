Napoli, il futuro è scandito dal ritmo di Demme

Qualche dubbio di troppo per Gattuso

I primi giorni di ritiro a Castel di Sangro stanno alimentando qualche dubbio di troppo circa il Napoli del futuro, specialmente dalla cintola in sù.

Pare che Gennaro Gattuso voglia cambiare. Costruire un nuovo modello tattico, per agevolare i tanti giocatori di qualità a sua disposizione. Mantenendo, comunque, intatto l’approccio sistemico al gioco, fondato su princìpi definiti e ben riconoscibili.

Che presuppone la presenza in mezzo al campo di almeno un centrocampista di spessore, dai piedi buoni e con una forte personalità. Pronto ad assumersi l’onere di far girare la squadra, scandendone tempi e ritmo.

In quest’ottica, l’acquisto di Diego Demme, agli albori della sua avventura all’ombra del Vesuvio, era sembrato particolarmente indovinato. L’ex Lipsia, infatti, aveva dimostrato di meritare ampiamente il ruolo di pivote, in un Napoli fino a quel momento privo di un giocatore capace di destreggiarsi come vertice basso della mediana.

Demme, equilibrio e coperture

Inizialmente, lo spartito ha funzionato bene. Demme, infatti, porta ordine e geometrie. Contribuisce, con il suo equilibrio, ad esaltare i pregi di alcuni compagni, nonchè a nascondere i difetti di altri.

Centrocampista di contenimento, attento alle coperture preventive e al recupero, il tedesco veniva normalmente utilizzato da Gattuso per proteggere la difesa e distribuire con calma il pallone ai giocatori vicino a lui.

In pratica, una sorta di dissuasore di velocità umano.

All’improvviso, però, qualcosa deve essersi inceppato.

Effettivamente, il lockdown non gli ha giovato. Demme ha palesato più di altri la difficoltà ad adattarsi alle nuove indicazioni dell’allenatore.

Francamente, il calcio post Covid è stato uno spettacolo abbastanza deprimente. Anche per gli standard della Serie A. Ormai derubricata a Lega di mero contorno, un pò ai margini degli “imperi pallonari” che contano veramente.

L’endemica impossibilità a recuperare dalla fatica, causata dal calendario compresso e inflazionato, gli orari impossibili, il caldo asfissiante. Tutte circostanze che hanno obbligato attori protagonisti o semplici comparse a giocare partite a bassa intensità.

Ritmi alti, ma poca verticalità

Con il ritorno all’attività agonistica, all’inverso, Gattuso ha cercato di esplorare opzioni diverse per la sua squadra.

In particolare, utilizzare il possesso palla in maniera assai più intensiva, affinchè si creassero spazi da attaccare. Oppure, per liberare l’uomo alle spalle delle linee di pressione avversaria.

Ma il tedesco non è riuscito a garantire al Napoli quella verticalità che dovrebbe servire per un calcio più dinamico e propositivo.

Forse i metodisti dal passo compassato non trovano posto all’interno di un approccio sistematico e posizionale.

Demme, infatti, si limita a palleggiare orizzontalmente. Invece, bisognerebbe anche immaginare di trovare angoli di passaggio profondi, in campo aperto. Sostanzialmente, osare, piuttosto che limitarsi al compitino.

Così, più di altri, l’ex Red Bull ha dovuto cambiare. Uscire dalla propria comfort zone, e adattarsi ai movimenti accelerati intorno a lui.

Il tedesco resta al centro del nuovo progetto

Chiaramente, le difficoltà vissute dal tedesco non dipendono solo dal suo modo di interpretare la regia.

Effettivamente, pure la squadra non ha saputo metterlo nella condizione per esprimersi al meglio, combattuta tra restare fedele allo spartito voluto dall’allenatore, o adattarsi alle circostanze contingenti. E limitarsi a corricchiare…

In questo senso, nella sperimentazione di Gattuso diventa fondamentale la conferma di Demme al centro del progetto.

Non può essere che il tedesco quel centrocampista ideale, abile a garantire la perfetta sintesi tra il mantenimento del giropalla, teso a controllare il ritmo gara, e l’esigenza di un calcio dal sapore marcatamente offensivo e proattivo.

Francesco Infranca

