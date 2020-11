Napoli, che problema le ripartenze

A Napoli continuano a rimpiangere Raùl Albiol. Eppure, l’ostinato rammarico circa la sua dipartita in quel di Villarreal non risolve l’endemico problema in fase di costruzione della retroguardia partenopea.

Anzi, diventa un mero esercizio di accademia dialettica.

Indubbiamente, El Jefe aveva piedi dolcissimi e cervello fino. Ed è risaputo quanto il pensiero tattico corra assai più velocemente rispetto al gesto tecnico.

Una innata capacità nelle letture consentiva al centrale valenciano di anticipare con disarmante puntualità le intenzioni degli avversari. Intercettandone le linee di passaggio, per ripartire velocemente in transizione.

La sensibilità nei fondamentali permetteva poi ad Albiol di imbucare con precisione chirurgica. Avendo piedi buoni, gli veniva facile trasmettere la sfera, pescando i compagni non soltanto sul breve. Ma pure a distanze medio/lunghe.

Inoltre, lo spagnolo era abile a scardinare la pressione, quando gli avversari tentavano di aggredire molto alti il Napoli. Muovendo rapidamente la palla tre le linee – avanti/dietro/dentro – con i centrocampisti ed il portiere, per rompere il pressing.

Appare evidente, invece, che Kōstas Manōlas abbia tutt’altre caratteristiche. Specialmente nella gestione dell’attrezzo e nella partecipazione attiva al palleggio.

Partendo da questo presupposto, la strategia di chi affronta la squadra di Gennaro Gattuso appare sin troppo evidente. E passa per l’adozione di facili contromisure al tentativo degli azzurri di costruire partendo dal basso.

Il tema tattico che ha contraddistinto le sconfitte casalinghe con Az Alkmaar, Sassuolo e Milan è stato sempre lo stesso.

Gli avversari pareggiano numericamente la pressione sulla linea difensiva partenopea, forzandola a scaricare la palla proprio su Manolas, affinchè faccia da fonte di produzione primaria del gioco.

L’olandese Slot, De Zerbi e Pioli hanno tutti scelto consapevolmente di mettere in ombra gli appoggi, accorciando in maniera estremamente aggressiva sui due pivote, nonché sui terzini.

Da qui, il successivo sviluppo della situazione.

Una volta che il neroverde Raspadori oppure il rossonero Ibrahimović venivano dentro il campo, oscurando la ricezione a Koulibaly, il greco era suo malgrado costretto ad avanzare con la palla. Senza, tuttavia, potere avere una linea di passaggio pulita su Bakayoko o Fabián Ruiz.

L’unica alternativa plausibile, quindi, era il lancio lungo a scavalcare la zona nevralgica, cercando i trequartisti tra le linee. In grossa difficoltà ad andare a rimbalzo offensivo, vista la loro scarsa fisicità.

Al contempo, pure i centrocampisti in magli azzurra si trovavano in ritardo, troppo distanti, per pensare di arrivare a competere con un timing efficace sulle seconde palle.

Insomma, il momento attuale del Napoli è abbastanza deludente. Il problema non sono i risultati che latitano. Del resto, nell’arco di una stagione lunga e ricca di impegni su tre fronti, un periodo negativo deve essere comunque preventivato.

A ridimensionare, almeno parzialmente, le ambizioni degli azzurri sono i segnali strettamente connessi alla mancata ottimizzazione dei princìpi che Ringhio vuole imprimere alla sua squadra.

Un modello di gioco che necessità di essere perfezionare. Oltre a dover variare le soluzioni in fase di possesso.

Soprattutto se, dopo aver spostato la palla in orizzontale, da un lato all’altro della linea difensiva, il centrale in possesso non trova agevolmente compagni liberi a cui appoggiarsi per far continuare l’azione.