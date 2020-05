Napoli, riaprono i cancelli di Castelvolturno. Ecco come saranno gli allenamenti

Napoli, fervono i preparativi per ricominciare

Dopo due mesi di lockdown, il Napoli ha preso la rincorsa verso la ripartenza del campionato. Sono scattati i preparativi per riaprire Castelvolturno ai calciatori affinchè possano ricominciare ad allenarsi. Rispettando sempre il distanziamento e il divieto di assembramento.

Lo step propedeutico alla riapertura dei cancelli, ovvero la somministrazione di una prima tornata di tamponi, è già stato superato. Adesso si attendono solo i risultati del secondo ciclo, cui saranno sottoposti oggi i tecnici e tutti i componenti della rosa. Oltre ai dirigenti ed agli staff di supporto e organizzativo, che rimarranno in costante contatto con il gruppo nelle prossime settimane.

A quel punto, scongiurata la positività, riprenderanno gli allenamenti. Presumibilmente, tra sabato e domenica.

Gattuso organizza gli allenamenti in gruppi

Strutturando le sedute in turni da quattro calciatori, a debita distanza tra loro, spalmati su ciascuno dei tre campi del centro tecnico. Ogni microgruppo avrà contemporaneamente l’assistenza di un membro dello staff medico e sarà monitorato costantemente da uno dei collaboratori di Gattuso.

Il lavoro sarà sostanzialmente focalizzato su due aspetti prevalenti. Innanzitutto, utilizzando il pallone. Tecnica individuale e tantissimi esercizi funzionali a stimolare il contatto frequente con la palla. Dando, quindi, modo ai singoli calciatori di riprendere confidenza con l’attrezzo.

Le sedute dovranno poi avere una base atletica. L’idea è quella di ripristinare velocemente uno stato di forma necessariamente approssimativa. Visto e considerato che due mesi di allenamenti “domiciliari” avranno depauperato in gran parte il lavoro svolto fino a prima della sosta forzata, pregiudicando la condizione atletica anche al più preparato degli azzurri.

Chiaramente, un discorso a parte lo meritano i portieri, che singolarmente svolgeranno un lavoro specifico con Nista.

Limitazioni e regole da rispettare

In ogni caso, la condicio sine qua non per tornare ad allenarsi sarà il rigido rispetto del protocollo approntato per garantire la sicurezza igienico-sanitaria del gruppo. Un complesso di regole dettagliate, finalizzate a limitare al minimo indispensabile i contatti tra giocatori.

Che comunque potranno superare i cancelli del centro tecnico di Castelvolturno, soltanto indossando la mascherina. Dando per scontato che il medesimo obbligo è imposto agli staff in campo.

In effetti, almeno inizialmente, il peso della logistica ricadrà sulle spalle dei magazzinieri, oberati da un surplus di lavoro. Oltre ad allestire le classiche postazioni di lavoro all’aperto, infatti, una parte del materiale sportivo dovrà essere preventivamente recapitato a casa dei calciatori. Obbligati ad arrivare all’impianto in auto, da soli.

Terminato l’allenamento, gli spogliatoi resteranno inaccessibili. Così, subito dopo la seduta, i giocatori, senza neanche fare la doccia, saranno costretti a rientrare nelle proprie case, per svestire gli abiti “da lavoro” e rinfrescarsi.

Tassativamente, nessun momento conviviale, dunque. Tantomeno la possibilità di utilizzare la palestra al chiuso.

L’obiettivo del Napoli, farsi trovare pronto a giocare

Tutte queste precauzioni sono indirizzate verso un unico obiettivo, fondamentale per la sopravvivenza dell’italico pallone: farsi trovare pronti quando arriverà il via libera alla ripresa del campionato.

Appare evidente che la Serie A, probabilmente, dovrebbe seguire l’esempio della Bundesliga. In effetti, la Cancelliera Merkel, al termine della riunione con i rappresentanti degli stati federati della Germania, ha ufficializzato la ripresa del campionato, seppur a porte chiuse, a metà maggio. Tifosi e addetti ai lavori sperano che il Governo Conte faccia lo stesso…

Francesco Infranca

