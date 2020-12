Napoli – Real Sociedad: le probabili formazioni e le dichiarazioni

Napoli – Real Sociedad è ufficialmente la prima partita del team di Gennaro Gattuso nel nuovo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri hanno due risultati utili a disposizione su tre. Infatti basta anche solo un pareggio per passare il girone. I baschi, dalla loro, hanno la pressione del match che si giocherà a Fiume, dove il Rijeka ospita l’AZ Alkmaar. Vediamo insieme le dichiarazioni dei due tecnici della partita che si terra a Napoli questa sera.

Napoli – Real Sociedad vista da Gattuso

Gattuso in conferenza stampa: ph. dal web

Il tecnico calabrese non è del tutto ottimista in vista del match: “Speriamo di vedere un grande Napoli, sarà dura ma daremo il cento per cento. I baschi hanno fatto benissimo quest’anno e sarà difficile tenere testa a questa squadra nonostante le loro assenze. Sono ancora imbattuti in campionato e questa la dice lunga sul loro potenziale e la loro pericolosità”. Curioso e divertente risposta, poi, quella che dà il tecnico ad una delucidazione sulla propria situazione contrattuale: “Nel mio paese diciamo ‘Fatevi i ca..i vuost’. Stanno controllando le varie cose, poi vedremo”, alludendo ad una richiesta di privacy in merito.

Il punto di vista di Imanol Alguacil

Imanol Alguacil: ph. dal profilo Facebook Real Sociedad de Futbol

Agguerrito, invece, il tecnico dei baschi: “Noi siamo sempre la Sociedad, arriveremo a Napoli per vincere. Nonostante le assenze credo sempre che non sono i singoli che fanno la squadra, ma tutto il gruppo. Napoli – Real Sociedad sarà una gara molto difficile”. Poi rispondendo ad una domanda su come limitare Insigne: ”Non c’è solo Insigne, ma Politano, Lozano, Mertens e Zielinski…hanno un ottimo parco attaccanti ed una grande rosa; non a caso sono in corsa per scudetto ed Europa League”.

Il Napoli, come anche annunciato da Ringhio non effettuerà un granché a livello di turnover. Scopriamo le probabili formazioni.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne Allenatore: Gennaro Gattuso

A disposizione: Meret, Contini, Manolas, Ghoulam, Demme, Lobotka, Elmas, Politano, Petagna.

Real Sociedad (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Montreal; Portu, Guevara, Merino, Barrenetxea; William José, Isak Allenatore: Imanol Alguacil

A disposizione: Ayesa, Zaldua, Sagnan, Gorosabel, Aihen, De Zarate, Januzai, Merquelanz, Lopez, Zubimendi, Bautista.

Arbitrerà l’israeliano Orel Grinfeld. Guardalinee: Hassan e Yarkoni. IV uomo: Leibovitz

Sará possibile guardare la partita su queste piattaforme:

In chiaro su TV8 (Tasto 8 del digitale terrestre) dalle 18:55 ;

(Tasto 8 del digitale terrestre) dalle ; Su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 dalle 18:55.

