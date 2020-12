Napoli – Real Sociedad, parla l’agente Pedro Uralde

Ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo c’è Pedro Uralde, procuratore di ben sette calciatori della Real Sociedad, prossima sfidante del Napoli in Europa League. L’agente è intervenuto per dire la sua su Napoli-Real Sociedad, sfida programmata per Giovedì 10 allo Stadio Diego Armando Maradona valevole per il passaggio ai sedicesimi.

Real Sociedad per fare risultato

Gattuso in conferenza stampa: ph. dal web

“La Real Sociedad ha una filosofia d’attacco, inoltre la squadra sa di dove fare risultato. È una partita che porta molta pressione”, alludendo al primo obiettivo stagionale per entrambi i team, “sarà una partita intensa, bella e molto combattuta anche perché il Napoli è una squadra con un eccellente organico che gioca come la Real, quindi molto offensiva”.

Poi Uralde fa delle osservazioni sulla squadra partenopea: “Il Napoli nel suo campionato può competere con chiunque: Juventus, Milan, Inter non hanno nulla in più agli azzurri. A mio modo di vedere è un club che può giocare per la vittoria sia del campionato che dell’Europa League”.

Napoli – Real Sociedad possibile sbocco per Zubeldia

Igor Zubeldia: Ph. da as.com

Un ultimo intervento, invece, su un suo assistito, Igor Zubeldia, ed un possibile passaggio in azzurro: “Sapete, la Real Sociedad ha una filosofia che punta molto sulla cantera. Di sicuro Zubeldia è un giocatore che è ambito da tante squadre ma la società è conosciuta anche per il fatto di vendere sempre i suoi tesserati ad un prezzo alto. Di sicuro la partita può essere un possibile inizio per una trattativa. Sarebbe bello se entrambi i club riuscissero a passare il turno”.

Potrebbe interessarti anche questo

Segui anche PerSempreCalcio.it