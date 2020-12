Napoli – Real Sociedad: Gabriele Giustiniani analizza il momento di forma

Napoli – Real Sociedad: ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo, stamattina, ha parlato Gabriele Giustiniani. L’esperto di calcio spagnolo e telecronista per DAZN ha analizzato, a ventiquattro ore dal match del Maradona, il momento di forma di Napoli e Real Sociedad.

Napoli – Real Sociedad “la partita più bella”

Osimehn vs. David Silva, due grandi assenti al Maradona: foto dal web

“Credo fermamente che quella di domani sia la partita più bella della giornata. La Real Sociedad arriva a Napoli senza Oyarzabal e David Silva, due giocatori che sono l’anima della squadra; sono due calciatori difficilmente rimpiazzabili, le alternative non sono all’altezza. I partenopei dalla loro parte hanno due risultati utili su tre a disposizione, ma al di là di questo fatto credo che debbano gareggiare per la vittoria”

Poi Giustiniani continua: “La Sociedad in questo momento è più debole del Napoli, questi ultimi devono aggredire la partita ed entrare in campo con una mentalità aggressiva”– poi alludendo alle dichiarazioni di Gattuso – “Devono crescere su questo piano, questi match sono importanti anche a livello di crescita mentale”.

Le combinazioni del gruppo F

Ricordiamo, inoltre, che dopo il pareggio in campionato contro l’Alaves, i baschi hanno perso il primato in classifica. Diversamente dalla situazione azzurra, la Sociedad dovrà guardare anche a quello che accadrà sul campo del Rijeka, che ospita l’AZ Alkmaar. Il Napoli può confermare il momento di forma ed inserire nel bagaglio degli obiettivi stagionali, il passaggio al prossimo turno di Europa League. Con ogni probabilità non ci sarà un intenso turnover.

Ricordiamo anche che il match d’andata contro la Sociedad è terminato 1 a 0 per gli azzurri con rete di Matteo Politano.

