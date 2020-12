Napoli – Real Sociedad e tanto altro, il commento di Victor Munoz

Mattinata intensa di opinioni quella a Marte Sport Live, programma condotto da Raffaele Auriemma, dove è intervenuto Victor Munoz, ex compagno di squadra di Maradona al Barcellona e allenatore di Gennaro Gattuso al Sion, in Svizzera. Lo spagnolo ha fatto varie osservazioni sull’attuale tecnico del Napoli, la Real Sociedad ed el Diez

Gli azzurri ieri hanno battezzato il rinominato stadio Diego Armando Maradona con un pareggio che ha permesso agli azzurri di passare il turno. La squadra di Gattuso passa come testa di serie nella competizione con la Real Sociedad dietro a 9 punti.

Napoli – Real Sociedad una bella partita tra squadre forti

Munoz la commenta così: “Napoli – Real Sociedad è stata molto bella, la Real ha attaccato sin dall’inizio come ci aspettavamo. Si sono affrontati due team fortissimi. In Spagna è normale soffrire contro la squadra di Alguacil. Il Napoli ha fatto un ottimo lavoro in difesa contro la migliore compagine della Liga spagnola. Pensare che ai baschi mancavano David Silva e Oyarzabal, che sono importantissimi”.

Gattuso e l’eccellente lavoro

Sull’allenatore del Napoli invece: “Gattuso è un buon allenatore che allena una delle squadre italiane più importanti. La sua preparazione da calciatore gli ha permesso di fare un lavoro eccellente con i partenopei”.

Maradona non ne esistono

Messi omaggia Maradona: ph. dal web

Un pensiero, infine, su Diego Armando Maradona: “È stato un colpo troppo duro sentire quella notizia. Era una persona eccellente ed è stato il genio del calcio, ricordo tante cose di lui. Pensate se non avesse condotto la vita che ha fatto! A Napoli avrebbe potuto vincere la Champions, fare molto di più” – poi Munoz continua con un aneddoto sul passaggio a Napoli – “Il Barcellona sbagliò a venderlo, immaginate dieci anni di Maradona nei blaugrana”. L’ultima osservazione su un paragone con Messi: “Messi non ha la personalità che aveva Maradona, il calcio è cambiato. Lui non sarebbe in grado di vincere a Napoli prendendo la squadra sulle spalle come faceva Diego”.

