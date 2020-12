Napoli – Real Sociedad e tanto altro: quattro chiacchiere con Enrico Fedele

Napoli – Real Sociedad la prossima sfida di Europa League valida per il passaggio del girone; Napoli – Sampdoria la prossima di campionato, questo e tanto altro nei prossimi paragrafi.

Mattinata di interviste quella nella redazione di PerSempreNapoli dove abbiamo avuto l’onore ed il piacere di fare quattro chiacchiere con Enrico Fedele. Procuratore, giornalista e tra le altre grande intenditore di calcio. Il direttore, dirigente del grande Parma della stagione ‘99/2000 ha espresso interessanti pareri tattici e osservazioni sulla questione stadio.

Napoli con Diego Demme: una squadra diversa?

Si è inizialmente discusso sul ruolo di Diego Demme nella metà campo partenopea, che vede un solo gol subito nelle gare in cui ha giocato l’ex RB Leipzig: “Demme è un gregario, di sicuro da più velocità alla squadra, ma non è un cervello del centrocampo. La situazione della metà campo napoletana dipende proprio da chi lo fa, il centrocampo, lui proprio come tutti si gioca il posto con gli altri compagni”.

I pareri tattici di Fedele

Qualche parola anche sull’ultima gara di campionato con il Crotone e la prossima contro la Sampdoria: “Contro il Crotone, ribadisco, il Napoli ha sofferto molto nel primo tempo, accusando di quella poca lucidità di cui tanto si parla. Poca concentrazione. Non dimentichiamo che nei 24 gol segnati i partenopei ne hanno fatti 6 al Genoa e 4 a Crotone, Roma e Atalanta. Con la Samp ne faccio sempre un discorso di modulo: il 4-3-3 è l’ideale per la squadra di Gattuso, il 4-2-3-1 è da adottare solo in una situazione critica”.

Napoli – Real Sociedad, come gli azzurri devono approcciarsi

Su Napoli – Real Sociedad invece: “Gattuso non deve rischiare un suicidio tattico che equivale allo schieramento dei 4 attaccanti. Sarebbe assurdo perdere contro i baschi quando a loro mancano due elementi fondamentali come Silva e Oyarzabal”.

La questione stadio

Il punto di vista del direttore, poi, sulla questione stadio: “Come ho già dichiarato in precedenza non sono d’accordo sul cambio completo del nome dello stadio. Io sono con Don Tonino Palmese, lo stile San Siro – Meazza non sarebbe stato male. Maradona ha fatto la storia nel San Paolo e sarebbe stato più che giusto onorare la sua memoria in quel modo”.

