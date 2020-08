Napoli, primi calci “ufficiali” per scoprirsi nuovamente ambizioso

Quanta curiosità intorno al “nuovo” Napoli

Oggi vedremo all’opera il primo Napoli della nuova stagione. La sperimentazione tattica voluta da Gennaro Gattuso in questa settimana di ritiro avrà un riscontro iniziale nel triangolare con Castel di Sangro e L’Aquila. Niente di trascendentale, un vernissage e poco altro, sia bene inteso. Quanto meno dal punto di vista dell’impegno agonistico.

C’è comunque curiosità, perché Ringhio sta lavorando meticolosamente per tentare di costruire un modello alternativo al classico 4-3-3, funzionale ad arricchire il Napoli di nuove soluzioni tattiche.

Prove tecniche per cambiare modulo

Il 4-2-3-1 punta ad esaltare i tanti giocatori di qualità a disposizione di Gattuso. Nascondendone, al contempo, lacune e punti deboli. Specialmente sul piano del dinamismo e dell’abilità in fase di non possesso.

L’idea di fondo resta quella di mantenere intatto l’approccio sistemico al gioco, fondato su un principio ben definito e riconoscibile. Ovvero, ricercare continuamente il dominio dell’attrezzo.

Utilizzare, dunque, costantemente il giropalla, come il Napoli faceva già la scorsa stagione.

L’allenatore non trascura il fatto che ci sono state delle circostanze in cui gli azzurri abbiano risentito non poco questa sua impostazione dottrinale.

Pochi spazi, tanto ritmo e intensità

In particolare, tutte le volte in cui hanno dovuto affrontare squadre di livello inferiore, per caratura e qualità complessiva, i partenopei non sempre sono riusciti ad imporsi.

E’ innegabile che, contro ranghi maggiormente serrati, il Napoli ha incontrato notevoli difficoltà a mettere a profitto il possesso per agevolare la creazione di spazi da attaccare, nonché liberare uno o più giocatori alle spalle delle linee di pressione avversaria.

Il nuovo Napoli, pertanto, vuole superare questo impaccio e provare ad abbinare il possesso all’intensità del ritmo. Produrre un gioco qualitativamente apprezzabile. Tuttavia, dai connotati marcatamente più veloci e verticali.

La verticalità che esalta Osimhen

Un calcio, almeno sulla carta, potenzialmente perfetto per valorizzare le caratteristiche di Osimhen. Sicuramente meno prestante di Milik sul versante della fisicità.

Il nigeriano è un centravanti cui piace attaccare l’area da lontano. Adattissimo ad aggredire la profondità, capace di “strappare” in transizione.

Gattuso vorrebbe metterlo nelle migliori condizioni per esprimere tutto il suo potenziale, costruendogli attorno un adeguato contesto tattico.

Posizionare alle spalle di Osimhen un offensive player completo come Mertens, contemporaneamente tecnico e associativo da poter agire pure da ispiratore della manovra negli ultimi trenta metri, è l’ambizioso tentativo per trovare la quadratura del cerchio.

Non resta, quindi, che aspettare qualche ora. Così, trascurando la consistenza specifica degli avversari di turno, cominceremo a capire che Napoli vedremo.

Una squadra con il baricentro basso, che controlla il pallone e attacca gli spazi in ampiezza, per andare poi dentro. Altrimenti, molto aggressiva e verticalizzante.

Francesco Infranca

