Napoli, nel derby con ritmo e profondità, per dimenticare la nottataccia europea

L’esordio in Europa League del Napoli è stato più complesso del previsto.

Ieri sera al San Paolo si è avuta una sgradevole sensazione. I padroni di casa sembravano obiettivamente incapaci di compensare, con le indubbie qualità dei singoli, una complessiva mancanza di idee.

Effettivamente, la partita contro l’Az Alkmaar era tra le più rognose che potessero capitare.

Anche perché gli olandesi hanno cercato di colmare il gap con gli azzurri mostrando di avere comunque un piano gara ben preciso.

Non a caso Arne Slot è un allenatore emergente, tra i più interessanti della nuova generazione. Occorrerà tenerlo d’occhio, seguirlo nello sviluppo della sua carriera. Certamente, sentiremo ancora parlarne in un prossimo futuro.

Abbastanza semplice il presupposto dal quale è partito.

Poichè la squadra di Gennaro Gattuso è dotata di un impianto di gioco collaudato, l’allenatore dei tulipani ha preso le giuste contromisure per neutralizzarlo.

Intervenendo, pure in corso d’opera, e indirizzando il match su un binario congeniale all’Az Alkmaar. Ovvero, rimanere stretto e corto, per creare densità in zona palla.

L’aver chiuso in maniera intelligente ogni spazio vitale alla manovra del Napoli, concedendogli ben poche occasioni in zona finalizzazione, dimostra una perfetta conoscenza dell’avversario.

Dal canto loro, l’approccio alla gara degli azzurri è stato prima ondivago. Poi a corrente alternata.

In certi frangenti il Napoli ha smesso di essere veramente pericoloso, pur comandando sostanzialmente il gioco.

Ringhio non ha nascosto il fatto che la sua squadra abbia accusato eloquenti problemi di prevedibilità. Causati inanzitutto da un giropalla privo della necessaria intensità. Tale da disinnescare le immediate verticalizzazioni e la ricerca della profondità dietro la linea di pressione olandese.

Palleggiare con insistenza, però a basso ritmo, limitandosi a spostare la palla da un lato all’altro del campo, ha permesso agli ospiti di mantenere compatto il blocco difensivo sotto la linea della palla.

Ma l’incapacità di saper leggere la partita, al netto dell’atteggiamento tattico assunto dall’Az Alkmaar, è un vizio che una squadra con velleità importanti non dovrebbe avere.

Nondimeno, aggredire sin dal primo minuto il match indica la forza di un gruppo che, tanto per profondità dell’organico, quanto per consistenza emotiva, vorrebbe assumere un ruolo da protagonista in tutte le competizioni.

In definitiva, per il Napoli la sconfitta di ieri potrebbe pure rientrare nell’alveeo dei risultati inattesi.

Paradossalmente, proprio questo è l’aspetto che rende maggiormente intrigante la corsa al passaggio del turno, destinata a rimanere incerta fino all’ultimo.

Del resto, storicamente in Europa League i valori sono maggiormente livellati rispetto alla Coppa dalle Grandi Orecchie.

Una condizione potenzialmente rischiosissima per una società dell’alta borghesia calcistica europea come quella partenopea. Abituata a lottare per altri traguardi.

Tuttavia la serata di Coppa deve rappresentare un chiaro segnale rispetto a quello che vedremo nel prosieguo della stagione. Chi affronta il Napoli sceglierà una strategia nient’affatto propositiva. Funzionale ad occupare gli spazi e preservare la propria trequarti, intasandola con tantissimi giocatori.

Magari Pippo Inzaghi ha preso nota e sta preparando il suo Benevento al derby di domenica sera seguendo lo stesso spartito degli olandesi…

Francesco Infranca

<strong>- segui per semprenapoli su <a href=”https://www.facebook.com/PSNapoli/“>facebook</a>, <a href=”https://twitter.com/PerSempreNa“>twtter</a>, <a href=”https://www.youtube.com/channel/UCNzxyM-tIFWLypMDDgaZA_Q“>youtube</a></strong>