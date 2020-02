Napoli, per la Champions servirebbe un miracolo di san … Gennarino

Da san Gennaro a san Gennarino il passo può essere breve. Gattuso può vestire i panni del Salvatore della Patria. Non è difficile fare meglio del suo predecessore. Anzi, è impossibile non farlo. In parte è già successo. A Napoli battere la Juve vale sempre mezza stagione. Ancelotti ha perso 3 partite su 3 con le rivali. Gattuso ha fatto centro al primo tentativo. Ma adesso c’è da dare un senso alla stagione.

La debacle della Roma di ieri a Reggio Emilia dimostra come in avanti non ci sono fenomeni. Tolta la Juve, ed in parte l’Inter, tutte le altre sono incostanti. Tranne la Lazio, che però mostra le prime crepe. Purtroppo il distacco in classifica è tale che alla fine è difficile pensare che crollino tutte. Ma per dare un senso alla seconda metà della stagione, in attesa delle Coppe, bisogna almeno fingere di crederci. Esageriamo? Forse si, siamo passati in una settimana dalla paura della retrocessione all’utopia Champions. Ma la cosa per quanto assurda ha una sua logica.

Il Napoli messo su da Ancelotti rischiava seriamente di retrocedere. Squadra senza senso, giocatori sfiduciati, rottura completa con la proprietà. Gattuso si è imposto e sul mercato ha fatto venire le pedine giuste. Non fenomeni, ma giocatori funzionali. E per incanto tutti hanno preso a giocare nel loro ruolo. Poiché la qualità dei giocatori non è male, ecco che la squadra è risorta.

E’ cresciuto il morale, adesso parlare di retrocessione non ha senso. Quindi per dare un senso alla stagione bisogna porsi un obiettivo importante. La zona Champions è lontanissima in questo momento, ma poiché le altre non volano, basta una striscia di vittorie per rientrare in gioco. Una striscia non breve. Il Napoli deve mettere nel mirino Roma, Atalanta e Milan. Ha un calendario non impossibile fino al doppio scontro con orobici e giallorossi, che arriverà in sequenza. Arrivarci con un percorso netto è difficile non impossibile. Dopo i disastri ancelottiani però serve l’impresa. Serve l’aiuto di San Gennaro, o la mano di … san Gennarino…