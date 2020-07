Parma-Napoli 2-1. Sconfitta di rigore, il Napoli non brilla più

Sei punti, sei punti su sei.

Questo è lo score del Napoli in questa stagione contro il Parma, il che la dice lunga sull’andamento del campionato. Non è facile commentare queste gare, ragionando a voce alta bisognerebbe paragonarle ad amichevoli estive. Ma un conto sono le parole di chi commenta, un altro è ciò che una squadra deve fare in campo.

Vincere aiuta a vincere, si dice, per costruire una mentalità vincente bisogna giocare ogni gara alla morte, si crede. Nulla di tutto questo ha fatto il Napoli questa sera. Le attenuanti è lapalissiano che ci siano, ma non si può non notare, che questa squadra ha finito l’effetto Coppa Italia. Lo abbiamo sempre sostenuto e continueremo a farlo, il Napoli di Gattuso ha il DNA della sofferenza, della compattezza e delle ripartenze brucianti, quando invece, questa squadra deve fare gioco, vengono fuori lacune e difficoltà.

Il giro palla, oppure possesso come dicono quelli bravi, fine a se stesso e senza sbocchi offensivi è praticamente inutile.

Certo, se in attacco non hai un vero centravanti fai più fatica, ma il Napoli di Gattuso nella costruzione di gioco e di palle goal ha sempre avuto qualche carenza, differente invece lo sfruttamento delle palle inattive (come stasera) dove il Napoli è migliorato tantissimo.

Nello specifico di questa sera, non è piaciuto l’atteggiamento della squadra, assai remissivo nonostante un parma tutt’altro che agguerrito, ma anche un sempre più scarso arbitro Giua che stasera si è superato assegnando tre penalty (due ai ducali ed uno al Napoli) che messi assieme, con ogni probabilità, non fanno un rigore netto.

Gli azzurri, per la verità, non corrono il rischio di perdere l’Europa, già ampiamente conquistata grazie alla vittoria della Coppa Italia, ma vedere il Napoli a tre giornate dalla fine al settimo posto con soli 56 punti, non era certo l’aspirazione di inizio anno.

Facendo le pulci alla classifica, ci permettiamo di dare un consiglio a mister Gattuso. Delle prime quattro, tre (Atalanta, Lazio ed Inter) usano, con modalità differenti la difesa a tre. Ragionando, sempre da neofiti, uno schieramento col 3-5-2 con un sacrificato (Lorenzo Insigne) potrebbe garantire alla squadra maggiore copertura difensiva e possibilità di ripartenza rapide e mortifere.

Ma si fa così, giusto per dire.