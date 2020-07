Gattuso sta sbagliando: così a Barcellona si rischia l’imbarcata

Che questa partita di Parma non contasse nulla lo sapevamo da tempo. Queste e tutte le partite di qui a fine campionato. Il Napoli ha fatto il massimo in questa stagione dopo la partenza scellerata. Detto questo preparare la partita col Barcellona in questo modo non ha senso. Gattuso può strepitare quanto vuole, sta a lui trovare stimoli per questi ragazzi. Invece nulla. Si capisce che ha deciso quale formazione mandare in campo in Champions. E non ha neanche voglia di provare di provare qualcosa.

Una partita come questa poteva servire per provare qualcosa. Magari Demme e Lobotka insieme, con Fabian, o Zielinski, più avanti. O qualsiasi altra cosa. Anche per dare stimoli a tutti. Invece così è tutto piatto. Ed allora sia i titolari presunti, sia le riserve giocano molli, senza avere nulla da chiedere a queste partite.

Mettiamoci anche l’assenza contemporanea dei due centravanti. Lozano ha fatto vedere che lui in quella posizione può giocare in determinate condizioni. Con una squadra chiusa, e pronta al contropiede. Non il Napoli di Parma, per tutta evidenza. Lozano non ha il fisico ne’ le attitudini per giocare da prima punta. Non sa giocare spalle alla porta. Ovviamente non può essere considerato un punto di riferimento per eventuali cross. Politano peggio che andar di notte, ovviamente.

Ha deluso, e molto, Allan. Da uno come lui ti aspetti una grande prova di carattere. Andrà via, ma non si possono chiudere 5 anni di storia a Napoli in questo modo. Avrebbe dovuto fare l’impossibile per convincere Gattuso a metterlo in campo in Champions. In questo modo facilita il compito al tecnico. Che ci ha messo del suo, sia ben chiaro. Schierandolo a sinistra, fuori posizione, ha dimostrato che lo considera solo un ripiego. Un tappabuchi. Il brasiliano si è adeguato. Peccato. La verità è che la sua storia a Napoli si è chiusa a gennaio 2019. Fu un grave errore non darlo al PSG.

Insomma una gara che non significava nulla in partenza, non ha offerto neanche uno spunto intrigante. Neanche un allenamento. Un fastidioso impegno che ha impedito di allenarsi. Ma non è questo il modo di preparare la Champions.