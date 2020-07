Gattuso finisce sul banco degli imputati: se la squadra non ha motivazioni è anche colpa sua

Solo chi non conosce il calcio può essere preoccupato per la prestazione del Napoli a Parma. Senza motivazioni alcuna non c’era alcun dubbio che sarebbe stata una partita pessima. Il calcio rispetta solo alcune regole, per altro non scritte. Succede quindi che quando una squadra non ha nulla da chiedere ad una partita il risultato è questo. Non parliamo del risultato della partita, su cui incidono anche altri fattori. Si parla della prestazione.

Il Napoli dal momento della sconfitta di Bergamo ha giocato tutte partite uguali a sé stesse. Alcune le ha anche vinte, ma quasi per inerzia. A Genova, per dirne una. Una gara piatta, svogliata. Come domenica scorso con l’Udinese. Anche contro la Roma non aveva certo brillato. La partita di Bologna poi è stata addirittura da schiaffi, sotto questo punto di vista. A Parma non si è giocato peggio. La partita è stata decisa dalla pochezza di un arbitro che si spera possa sparire al più presto dalla circolazione. Perché se è vero come è vero che Parma-Napoli contava meno di zero, in un’altra partita potrebbe fare danni serissimi.

Il primo a sapere certe cose dovrebbe essere Gattuso. Che ha fatto fintamente la voce grossa in questi giorni. Ma poi è stato il primo a non fare nulla per dare un senso a queste partite. L’unica cosa possibile era quanto meno far finta di fare qualche esperimento. Invece nulla. In questo modo i giocatori perdono motivazioni. Anche quelli che in linea teorica potrebbero voler dimostrare qualcosa. Prendete i casi più clamorosi di ieri sera, Allan e Lozano. Tutti e due sanno di non essere considerati. Avrebbero potuto provare a mettere in difficoltà il tecnico. Ma Gattuso li ha messi fuori ruolo.

Lozano prima punta non ha senso, lo sappiamo bene. E’ il giocatore che per caratteristiche meno si può adattare a questa posizione. E’ vero, c’era emergenza nel ruolo. Ma se metti uno dei pochi che potrebbe avere le motivazioni fuori ruolo, è chiaro che mandi un messaggio sbagliato. Stesso discorso per Allan. Con l’aggravante che il brasiliano è da anni una colonna di questa squadra. Mandarlo a giocare sulla sinistra è la prova provata che stava lì non per dargli un’opportunità, ma per fare da tappabuchi.

Ora queste prestazioni non sono preoccupanti in ottica Barcellona. Perché lì sarà tutta un’altra musica. Ma possono essere devastanti in ottica campionato prossimo. Perché si crea un’inerzia negativa dalla quale è difficile uscire. Ci vorrebbe un miracolo a Barcellona per cambiarla. Ma i miracoli sono tali perché accadono di rarissimamente. Arrivare al prossimo campionato con una striscia negativa, e semmai una sconfitta netta (e ci sta, ovvio) in Champions non sarebbe bello.

Non è semplice in questo momento il lavoro di Gattuso. Vinta la Coppa Italia il campionato è finito. Probabilmente anche facendo qualche esperimento non avrebbe ottenuto grandi risultati. Ma almeno ci avrebbe provato. Così, al di là delle parole di circostanza, non ha fatto assolutamente nulla per evitare questo strazio.