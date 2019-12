Da 0 a 10, il pagellone del 2019 del Napoli

Pagellone del Napoli di fine anno. Un anno decisamente negativo, iniziato malissimo col mercato di gennaio, finito con la squadra in affanno.

10 – Di Lorenzo

Senza ombra di dubbio la più bella sorpresa del 2019. Nel rapporto qualità prezzo un affare colossale. Non più giovanissimo, va per i 27 anni, ha però ancora margini di miglioramento enormi.

9 – Meret

Come Di Lorenzo, appena una spanna al di sotto. Perché di lui si sapeva che fosse predestinato. Ed il Napoli lo ha pagato il giusto. Di fatto, vista anche la giovane età, è destinato a segnare un’epoca a Napoli. O, più probabilmente, a far realizzare una maxi plus-valenza. Ha ancora margini di miglioramento impressionanti.

8 – Fabian Ruiz

Voto molto alto, frutto soprattutto della prima parte dell’anno, e delle qualità messe in mostra soprattutto in nazionale. Da dimenticare l’ultimo periodo. Ma è giovane. Magari sarà venduto subito e coi soldi incassati si rifà la squadra. In ogni caso un anno per lui da incorniciare.

7 – Ad un anonimo giornalista inglese

Ha messo in giro la voce relativo ad uno Sceicco interessato a comprare il Napoli. Probabilmente è una bufala colossale, ma almeno ci ha fatto sognare per qualche istante.

6 – Mertens e Callejon

Offesi senza motivo dal presidente, non fanno mai mancare in campo il loro impegno. E quando giocano nel loro ruolo (con Ancelotti non è mai successo) fanno anche bene come sempre. Magari andranno via a fine stagione, ma i loro 7 anni a Napoli sono da incorniciare.

5 – Lozano

Se Di Lorenzo è stato un affare nel rapporto qualità prezzo, lui è stato un disastro. A parziale alibi il fatto che sia stato sempre utilizzato fuori ruolo, e che si è trovato in uno spogliatoio come un corpo estraneo. Ma lui ci ha messo il suo. Si ricordano solo sprazzi di buon calcio, ma nulla di stratosferico. Nulla che valga la sua valutazione.

4 – Insigne

Ha giocato quasi sempre fuori ruolo, e questo gli va riconosciuto. Non di meno è venuto meno al suo ruolo di capitano e presunto leader della squadra. Avrebbe dovuto fare da mediatore in certi momenti, invece, stando alle ricostruzioni, è stato uno dei capi della rivolta.

3 – Aurelio De Laurentiis

Da comandante in campo è il principale responsabile, a prescindere. Per altro ci ha messo del suo. Come sempre riesce dice le cose sbagliate nel momento peggiore. Assurde le parole sui “markettari” Mertens e Callejon. Folle la decisione di annunciare il ritiro della squadra prima della gara col Salisburgo. La questione delle multe rischia poi di essere un macigno per il resto del campionato.

2 – Edo De Laurentiis

Ha un ruolo apicale in società, ma in effetti conta meno di nulla. Non di meno è uno dei principali responsabili di quanto successo nel dopo Salisburgo. Ormai non è più un ragazzino. Dovrebbe capire certe cose. Soprattutto deve capire che se certi atteggiamenti (sbagliati) sono tollerati quando li mette in atto il padre, lui non può permetterseli. Non ha il carisma e la personalità necessari.

1 – Ancelotti

Una delusione sotto tutti i punti di vista. Per lui parlano i risultati sul campo. Ha preso una squadra da 91 punti, ne lascia una che galleggia ai margini della zona salvezza. E meno male che parlava di scudetto. Vergognose le sue dichiarazioni a difesa del “padrone”, che hanno preso per i fondelli i tifosi. Disastroso anche dal punto di vista economico. Tra, probabilissima, mancata qualificazione alla Champions del prossimo anno e svalutazione della rosa un buco da 300 milioni di euro.

0 – A chi ha fatto il mercato

Un disastro avviato e gennaio, “perfezionato” in estate. Spesi tanti soldi (ma incassati altrettanti) senza riuscire a fare una squadra. Un organico fatto certamente da buoni giocatori, ma con carenze impressionanti. Manca un regista, manca un regista di riserva, manca un vice Allan. Se il mercato (come lui stesso ha detto) è stato fatto su indicazione di Ancelotti, aggiunge una valutazione estremamente negativa a quella precedente.

