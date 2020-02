Napoli molle, impalpabile: sembrava la squadra di Ancelotti

La fotografia della partita del Napoli al minuto 68. Azzurri sotto di un gol, in pressing, provano a chiudere i leccesi nella loro area. Rinvio lungo del portiere ospite, ci sono due azzurri ma non riescono a tenere Lapadula. Che controlla palla, la gioca all’indietro. E per tre minuti il Napoli non vede palla. Perdendo nel frattempo almeno 5/6 rimpalli. Il Lecce arriva anche due volte alla conclusione, impegnando anche seriamente Ospina.

Va bene il rigore negato con l’arbitro che decide anche di non andare a vedere la Var. Ok il solito palo, vanno bene anche occasioni clamorose fallite. Ma il Napoli la partita l’ha persa per la mollezza con la quale ha affrontato i pugliesi. Non un contrasto vinto, nulla. Dopo aver subito gol alla prima azione degli ospiti, il recupero palla è diventato problematico.

Cosa sia successo è difficile dirlo. La squadra non aveva neanche approcciato male la partita. Milik e Zielinski hanno sbagliato gol pazzeschi. Il problema però è che non si può perdere fiducia alla prima occasione. Così non si va da nessuna parte.

Mettiamo una croce sopra alla zona Champions, ormai a distanza abissale. Ma l’Europa League non può e non deve sfuggire. E non si può andare avanti in questo modo. Non si può perdere in casa col Lecce. Altra considerazione: partitaccia di Koulibaly. Ok era al rientro, ma di partite buone quest’anno ne ha giocate un paio in Champions. Forse il campionato italiano gli va stretto. Altra considerazione: Lobotka non lo bocciamo, ma se non è in condizione è bene che la ritrovi prima di scendere in campo. Lo stesso Politano ha spesso girato a vuoto.

Milik vuole il rinnovo e tanti soldi in più? Se il procuratore pensa che sia così forte porti una offerta adeguata e lo porti dove crede. Non se ne può più di un giocatore che sbaglia gol elementari e che non tiene palla. Stava riuscendo anche nell’impresa di sbagliare in occasione della rete segnata: se il Napoli pensa di costruire il suo futuro su di lui sarà un futuro di certo non esaltante.

E basta così. Perché ce ne sarebbero da dire anche su Insigne e Gattuso, che ha sbagliato formazione e non ha corretto nell’intervallo. Mettere un’altra punta indebolisce il centrocampo. Andiamo avanti: mercoledì c’è l’Inter in Coppa Italia. Altro giro, altra corsa. Speriamo in bene.