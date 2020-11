Napoli: manca la chimica, non gli uomini

C’era una volta il Napoli di Gennaro Gattuso. Voglioso di dominare l’avversario attraverso il possesso. Dedito alla ricerca del bel gioco. Con una dottrina di calcio ambiziosa, dai contenuti marcatamente proattivi.

Quella squadra è naufragata miseramente al cospetto del Milan. Implosa sulle sue stesse insicurezze. Frutto di limiti strutturali congeniti.

Finora mascherati dal talento di alcuni. Indubbiamente dotati di qualità tecniche superiori alla media dei compagni.

La vanità di un gruppo forse sovradimensionato rispetto al reale valore della rosa gestita da Ringhio si palesa nella pochezza di un giro palla insipido. Nient’affatto funzionale a creare spazi utili alla rifinitura della fase offensiva.

Del resto, soltanto i cortigiani non riescono a vedere nello sterile possesso una disarmante pochezza di idee. L’unica soluzione per mantenere il controllo del pallone e non lasciarlo nella piena disponibilità dell’avversario.

Perché il vero problema del Napoli attuale è l’atteggiamento passivo con il quale interpreta l’approccio alle partite.

Gli azzurri non pressano. Latita paurosamente l’aggressione al portatore. Men che meno il tentativo di schermare i potenziali appoggi, creando al contempo zone d’ombra all’avversario con la palla.

Così, difficilmente si intercettano le linee di passaggio.

Ma se i partenopei sono manchevoli nell’accorciare in avanti, pure il contropressing appare del tutto avulso dal loro dna.

Nel momento in cui la squadra perde il pallone, piuttosto che rimanere in zona e riaggredire subito, lascia vere e proprie praterie alle transizioni, scappando all’indietro.

Un Napoli perennemente in affanno, dunque. Che si affida ai recuperi esclusivamente in virtù dello strapotere fisico dei singoli, invece di lavorare come un corpo unico, coordinando le scalate e gli scivolamenti dei reparti.

Alla luce di queste considerazioni, non è peregrino pensare che la squadra, probabilmente, sia stata costruita male. Avallando scelte tattiche, poi mal supportate dalle caratteristiche dei giocatori.

La discussione, quindi, non verte sullo spessore degli uomini a disposizione di Gattuso. In effetti, individualmente, farebbero la fortuna di un mucchio di allenatori.

Il problema di fondo, però, è che assieme non riescono a creare una chimica adeguata alle ambizioni della società.

Manca la quadratura del cerchio. In ogni caso, la qualità media da l’impressione che ci siano comunque enormi margini di crescita.

In Gattuso alberga la convinzione di poter lasciare un’impronta all’ombra del Vesuvio, adattandosi al contesto, al netto del momento negativo. Ovviamente, senza stravolgere la sua filosofia di base.

Nonostante gli accorgimenti tecnico-tattici tardino ad arrivare, la coerenza di fondo garantita dall’allenatore rende ancora possibile credere in questo progetto.

Metterlo in discussione adesso non è uno scenario plausibile.

Bisogna solamente esplorare soluzioni idonee a portare punti in classifica.

Sostanzialmente, il Napoli sta affondando come gruppo poiché, presi singolarmente, i giocatori finora sono stati incapaci di accantonare un pezzetto del loro egocentrismo calcistico, in favore del bene comune.

Una colpevole mancanza di mentalità proattiva. La struggente constatazione di un temperamento dal sapore vagamente negativo.

Piccola nota a margine. Il primo giallo a Bakayoko è indiscutibilmente un errore. Come, d’altronde, la mancata sanzione a danno di Ibrahimović, per la gomitata rifilata a Kolubaly. Assolutamente meritevole di un cartellino… “arancione”.

Nondimeno, continuare a giustificare la sconfitta di ieri sera appellandosi esclusivamente all’arbitraggio di Valeri non fa altro che ammantare tutto l’ambiente partenopeo di una cappa di sospetti. Che poco si addice ad una tifoseria matura e competente. Poco avvezza a cavalcare facili alibi. Come quello delle forze oscure che tramano nell’ombra.

Tentare di strumentalizzare lo scontento, pertanto, è un bieco tentativo posto in essere da chi dimostra pochezza intellettuale. Oltre che pregiudizi ideologici nei confronti della città e della squadra.