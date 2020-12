Napoli e Milan, il gioco migliore: Fabrizio Gerolla sulla radio ufficiale della Lazio

Ai microfoni della radio ufficiale della S.S. Lazio ha parlato Fabrizio Gerolla, giornalista ed esperto di calcio oltre che direttore di PerSempreCalcio.it e PerSempreNapoli.it. Tanti gli argomenti con un occhio anche alla Champions League, che vede quattro italiane impegnate in questi due giorni. Ottime osservazioni anche sul Napoli dopo la bella vittoria in casa contro la Roma.



Si è parlato anche di Napoli e su quale team possa essere più all’altezza di questo campionato: “Dietro al Milan di Pioli, che non ha comunque un grande distacco dalle altre, il Napoli è la squadra che propone il gioco più bello. I partenopei possono infastidire molto se non lottare per qualcosa di più importante. Poi c’è la Lazio e la solita Juve, poiché è sempre la Juventus”.

Un riferimento anche alla questione ricorso per lo scorso Juventus – Napoli finito con la sconfitta a tavolino per gli azzurri: “Attenzione perché la Juve si trova lì, ma non diamo per scontato che una eventuale vittoria del ricorso possa ribaltare la situazione. Non solo per i tre punti tolti ai bianconeri, ma anche perché con una vittoria su di loro il Napoli avrebbe 4 punti in più. E non sono pochi”.



Osservazioni interessanti che aprono a diverse riflessioni in materia di campionato. Il Milan di Ibra e Pioli riuscirà a reggere lo stesso ritmo fino a fine stagione? Quali saranno le eventuali contendenti in un campionato che già quasi alla decima giornata non da più le conferme degli scorsi anni?

Intanto la squadra di Ringhio sarà impegnata questo giovedí alle 21 in casa degli olandesi dell’AZ. Partenopei in testa al girone e molto motivati dopo la bella vittoria al San Paolo per 4 a 0 contro la Roma.