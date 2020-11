Napoli vs Milan, il campionato esige un padrone

Il Napoli attende la sfida di domenica sera consapevole che è giunto il momento di alzare l’asticella degli obiettivi.

Finora il bilancio dei partenopei appare positivo. Tuttavia, lo scontro con la capolista potrebbe essere l’occasione per trasformarlo in lusinghiero.

D’altronde, al San Paolo si affrontano due tra le migliori squadre della Serie A. Per qualità degli interpreti e profondità d’organico.

Schierate sostanzialmente a specchio, con il medesimo sistema di gioco. Dunque, portatrici di un’identità tattica ben riconoscibile: il 4-2-3-1. Ma agli antipodi per quanto riguarda l’approccio alla partita.

Il Milan, infatti, vuole mantenere sempre un ritmo alto. Stefano Pioli attua un calcio ipertrofico e diretto. Tutt’altro che sofisticato. Dal sapore vagamente elementare.

Sperimentando soluzioni in verticale, funzionali a pescare nel minore tempo possibile Zlatan Ibrahimović. Nonché la batteria di offensive players che si muovono alle spalle dello svedese.

Dal canto suo, Gennaro Gattuso impone agli azzurri di non buttare mai via il pallone. Tendenzialmente, pretende che difendano in maniera compatta.

L’idea resta quella di scoprirsi molto raramente, metabolizzando la necessità di controllare il possesso. Magari in determinati frangenti, frenare pure i ritmi del giro palla. E dopo ripartire in velocità.

È evidente l’intenzione di Ringhio. Voler mettere i giocatori chiave della sua rosa nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio.

Nell’ottica di valorizzarne le qualità, quest’anno il Napoli ha abbandonato l’estremismo concettuale per cui cercava, in ogni caso, di dominare il gioco attraverso l’imposizione di un possesso sofisticato.

In favore di un centrocampo maggiormente fisico, che non prescinde mai da Tiémoué Bakayoko.

Non un semplice frangiflutti, il francese di origini ivoriane. Bensì, un muscolare dalla elefantiaca intelligenza calcistica, nelle letture preventive e nel posizionamento.

Capace di assecondare le caratteristiche di Osimhen e Lozano. Due attaccanti che amano esaltarsi in campo lungo. Devastanti quando possono aggredire gli spazi.

L’infortunio del nigeriano pare privi l’incontro di un assoluto protagonista. C’è comunque una piccolissima chance che possa recuperare. Osimhen sta alternando allenamenti con un tutore a terapie riabilitative.

Ma Gattuso non vorrebbe rischiarlo. Pertanto, l’incognita su chi lo sostituisca nell’undici di partenza non ha trovato ancora una soluzione. L’alternativa naturale al centravanti ex Lille dovrebbe essere Petagna.

Eppure, dalle segrete stanze di Castel Volturno filtra una indiscrezione clamorosa. L‘idea di rimettere al centro della prima linea Mertens, supportato da un giocatore eclettico e polivalente. Abile nell’interpretare entrambe le fasi. Con Elmas che sembrerebbe farsi preferire a Zielinski.

Insomma, al netto delle assenze, il match clou dell’ottava giornata sembra davvero giungere al momento giusto perché Napoli e Milan definiscano il grado di ambizione. Chiarendo le loro possibilità attuali, nonché gli eventuali margini di crescita.

Del resto, il dubbio amletico, che rende ancora incerto il giudizio sul campionato, è legato proprio alla mancanza di un vero padrone…