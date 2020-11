Napoli: caccia alla capolista tra Nazionali, pregiudizi e Covid

Finalmente torna la Serie A. Archiviata la sosta per le Nazionali, il Napoli si rituffa sul campionato.

La parentesi per Lorenzo Insigne è stata esaltante. Non a caso, ha impreziosito la sua presenza in maglia Italia con giocate di qualità, capaci di smorzare persino i toni più critici.

Le dolenti note, infatti, arrivano da una certa stampa. Forse troppo offuscata dal pregiudizio ideologico, per riconoscere la centralità di Lorenzinho nel progetto portato avanti da Roberto Mancini.

La smania di derubricare il folletto di Frattamaggiore a mero fenomeno locale spinge qualcuno a irriverenti paragoni. Ma la creazione di inutili dualismi tra calciatori assai distanti tra loro, per talento e percorso calcistico, appare pretestuosa.

Anche perché lo stesso Insigne non ha mai voluto cavalcare certe contrapposizioni.

Detto questo, è corretto immaginare che l’avvicinamento alla gara di domenica sera non dev’essere stato affatto semplice per Gennaro Gattuso.

Il Covid e gli infortuni costringono l’allenatore del Napoli a dover gestire il minutaggio dell’intera rosa. Centellinando la turnazione a causa di circostanze incontrollabili, avulse dalla sua volontà.

E se Bakayoko pare abbia smaltito lo stato influenzale, la contemporanea assenza di Hysaj, Ospina e Osimhen suggeriscono di attuare qualche cambiamento.

Se non, addirittura, un profondo compromesso sul sistema di gioco. Un ritorno all’antico che non suonerebbe come una rinuncia alla propria dottrina. Ma soltanto buonsenso ed elasticità mentale, prim’ancora che strategica.

Dal canto suo, il Milan sbarca all’ombra del Vesuvio da capolista. Eppure, stabilire con certezza quale possa essere l’obiettivo dei rossoneri in questa stagione resta tutt’ora una incognita.

Sicuramente la squadra di Stefano Pioli ha tutte le carte in regola per concorrere fino alla fine ad un posto tra le cd. FabFour. Eppure, ottenere al massimo la qualificazione per la prossima Champions League potrebbe pure non essere granchè gratificante.

Il Milan, al contrario, vorrebbe essere investito a pieno diritto del titolo di contender allo Scudetto. Una credibilità che passa necessariamente con l’uscire indenne dello scontro diretto del San Paolo.

Un’ambizione legittima, conseguenza diretta del promettente inizio di campionato, contraddistinto da una innegabile continuità nei risultati.

Pioli ha dimostrato una indubbia saggezza, palesata nell’adattare una personale filosofia di calcio agli uomini a sua disposizione. Una duttilità mentale, prim’ancora che tattica, idonea a valorizzare il 4-2-3-1.

Il miglior sistema di gioco per sfruttare specialmente le caratteristiche degli offensive players che si muovono alle spalle di Zlatan Ibrahimović.

Soprattutto in attacco, all’allenatore va riconosciuto il merito di non aver stabilito delle gerarchie fisse ed immutabili. Anzi, la forza del Milan in attacco si fonda proprio sulla continua turnazione dei trequartisti.

Il comun denominatore del terzetto che supporta il centravanti svedese è l’abilità nel muoversi senza palla tra le linee. Dando prima ampiezza alla costruzione della fase di possesso. E poi attaccando la profondità in situazioni di rifinitura.

L’infortunio di Rafael Leão priva i rossoneri di una risorsa importante. Nondimeno, le differenti doti di Saelemaekers, Çalhanoğlu e Rebić, al rientro, offrono soluzioni diversificate da sfruttare in base all’andamento della partita. Con Castillejo e Brahim Díaz pronti a subentrare dalla panchina.

In definitiva, uno dei temi del match clou dell’ottava giornata sarà la contrapposizione tra una Napoli flessibile, alla continua ricerca della migliore soluzione in funzione delle scelte attuate dalla controparte.

E gli ospiti, che regolano la manovra in base a princìpi di gioco che non variano, rispetto al comportamenti degli avversari.