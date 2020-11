Napoli-Milan: ultimissime dai ritiri e probabili formazioni

Buone notizie in casa Napoli, a poche ore della partita contro il Milan. Dopo il consueto allenamento di rifinitura di ieri, dal ritiro di Castel Volturno filtrano notizie incoraggianti circa lo stato di salute complessivo dei partenopei.

Ormai abbondantemente recuperato Tiémoué Bakayoko, che ha smaltito lo stato febbrile dei giorni scorsi.

Perdurando le indisponibilità di Hysaj e Rrahmani, entrambi positivi al Covid, restava da sciogliere definitivamente l’incognita legata a David Ospina.

Assente nell’ultima gara disputata dalla Colombia a causa di un problema muscolare. Al rientro dagli impegni con i Cafeteros, l’estremo difensore si era limitato ad un lavoro personalizzato. Ma le sensazioni circa il suo completo recupero sono confortanti. In effetti, ha svolto regolarmente l’allenamento con il gruppo di portieri affidati a Valerio Fiori.

Probabilmente, dunque, per Alex Meret l’opportunità di tornare ad essere titolare dovrebbe concretizzarsi giovedì, con il Rijeca, in Europa League.

L’ultimo allenamento, svolto al San Paolo nel tardo pomeriggio, per far prendere confidenza con il manto erboso dell’impianto di Fuorigrotta a quell’orario insolito, sembra aver fugato le ultime incertezze di Gennaro Gattuso.

Tatticamente, l’allenatore del Napoli è orientato ha confermare il classico sistema di gioco. Soprassedendo, quindi, sull’idea di abiurare il 4-2-3-1 e riproporre il tridente d’attacco,

La strategia alternativa sui cui pare orientato Ringhio è quella di rimettere al centro dell’attacco Mertens, per far fronte all’assenza di Osimhen. E accentrare Lozano, spostandolo tra le linee, in una zona di campo per lui inedita.

L’infermeria del Milan, invece, con l’eccezione di Rafael Leão, dovrebbe essersi svuotata. Il lusitano, infatti, non sarà arruolabile per stasera. Ha riportato un infortunio muscolare alla coscia destra. La lesione al bicipite femorale con l’Under 21 del Portogallo lo obbliga ad uno stop forzato di almeno 10 giorni.

Tuttavia, il pieno recupero di Ante Rebic dovrebbe compensare la defezione di Leão. Il croato appare il più serio candidato ad indossare la maglia da titolare, occupando la posizione di esterno sinistro, nel terzetto di trequartisti che si muovono alle spalle di Zlatan Ibrahimović.

Rebic si era infortunato il 27 settembre scorso. La lussazione al gomito rimediata nella trasferta di Crotone l’aveva obbligato ai box oltre un mese.

Oggi potrebbe rientrare a tempo pieno. Giocare finalmente dal primo minuto, dopo aver fatto sostanzialmente l’arma tattica nelle partite contro Udinese e Verona. Dando una scossa alla squadra in uscita dalla panchina.

Una curiosità: a causa della contemporanea assenza di Stefano Pioli e del suo vice, Giacomo Murelli, anch’essi positivi al virus, al San Paolo, sulla panchina dei rossoneri, si accomoderà il collaboratore tecnico Daniele Bonera.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, L.Insigne; Mertens.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.