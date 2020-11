Napoli: il Milan mette a nudo i limiti attuali degli azzurri

Alla vigilia, Napoli-Milan era stata presentata come una partita in grado di dare risposte esaurienti sulla consistenza di entrambe le squadre. Nonché, sulla concreta possibilità di accreditarsi come potenziali candidate al ruolo di contenders, per qualcosa di diverso che non sia la semplice qualificazione tra le cd. Fab Four.

Ebbene, il terzo passaggio a vuoto casalingo consecutivo degli azzurri, tra campionato ed Europa League, associato alla ventesima gara senza sconfitte dei rossoneri in Serie A, contando la stagione in corso e quella precedente, rappresentano il primo crocevia per Pioli e Gattuso.

Il Milan è meritatamente in testa alla classifica. Ormai si intravedono i segnali di una certa maturità. Oltre che una maggiore consapevolezza della propria forza.

Il Napoli, invece, s’è smarrito. Non ha più certezze. I Top Player (o presunti tali…) si nascondono, palesando una sconcertante mancanza di personalità. Latitano le idee. E pure il gioco appare in evidente fase regressiva.

Quelle scorribande di Koulibaly, che tanto infiammano lo spirito dei tifosi, esaltati dalla indomita volontà del senegalese di partire lancia in resta all’attacco, aggredendo gli avversari e guadagnando a strappi ampie porzioni di spazio in avanti, sono il termometro di una squadra che non sa letteralmente cosa farsene del pallone tra i piedi.

Del resto, se cammini quando costruisci la manovra, permettendo all’avversario di abbassarsi puntualmente sotto la linea della palla. E poi in fase di non possesso lasci ampie praterie tra le linee, frutto di un pressione praticamente inesistente, allora pensare di portare a casa le partite diventa mera utopia.

Ecco, a prescindere dall’ennesima prova poco convincente, che nell’arco di un’annata possono anche manifestarsi a breve distanza l’una dall’altra, quello che desta maggiore preoccupazione è la cedevolezza con cui il Napoli si offre alla controparte.

Una mancanza di compattezza nella zona nevralgica, ovvero in medina, che produce effetti nefasti tanto sulla mancata solidità della difesa. Quanto in attacco: sostanzialmente sterile e improduttivo. Se non in virtù di qualche giocata estemporanea affidata alla indubbia qualità degli offensive players partenopei.

Più indizi non fanno necessariamente una prova certa. Tuttavia, non depongono a favore di Ringhio e delle sue idee. Perché il Napoli desta la sgradevole impressione di essere pensato male. E schierato peggio.

I princìpi ispiratori la dottrina calcistica che Gattuso vorrebbe instillare nella squadra sono meravigliosamente moderni. Peccato, però, che manchino gli uomini adatti per sviluppare il suo calcio proattivo.

Innanzitutto, bisognerebbe cominciare ad includere i concetti di pressing e riaggressione nel repertorio tattico degli azzurri.

Totalmente avulsi dal loro dna per pensare di combattere avversari come il Milan di stasera. Che analogamente al Sassuolo piuttosto che all’Az Alkmaar, attuano un piano gara semplice. Nondimeno, capace di imbrigliare i giocatori partenopei.

Portare molti uomini nella trequarti del Napoli, alzando i terzini e facendo stringere i trequartisti, per chiudere le linee di passaggio interne. Sollevare al contempo la linea difensiva sin quasi all’altezza della metà campo. Creare talmente tanta densità, da mettere in mezzo Bakayoko e Fabián Ruiz.

Una volta schermati i due pivote, escludendoli dalla possibilità di ricevere passaggi puliti, funzionali a far risalire efficacemente la squadra dal basso, l’onere di produrre gioco ricade interamente sulle spalle del portiere e dei difensori.

E qui emerge in maniera prepotente la prima criticità, nella filosofia di Gattuso. Sarebbe lecito domandare all’allenatore del Napoli, infatti, come possa mai pensare di iniziare l’azione dalla difesa quando la qualità di molti calciatori deputati all’impostazione è tutt’altro che sopraffina. Anzi, qualcuno è pressochè modesto…

L’incapacità di mettere in fila più di tre passaggi consecutivi, dunque, sarebbe figlia della moda imperante in Serie A. Pseudo calcio moderno, che di innovativo tiene ben poco. Visto e considerato quanto sia universalmente valida la regola di uniformare le scelte tecnico-tattiche alle caratteristiche dei giocatori in rosa!

Pioli, ma prim’ancora De Zerbi e l’olandese Slot hanno realizzato quanto sia semplice giocare contro una squadra così poco preparata alla ferocia di un collaudatissimo pressing in avanti.

Gli avversari sopracitati hanno adottato una seconda contromisura. Costringendo il Napoli ad un possesso ragionato. Dal ritmo inevitabilmente un po’ meno intenso.

Dal momento che il gioco offensivo immaginato da Gattuso si costruisce su rapide sovrapposizione in fascia dei laterali, oppure attraverso le catene, con il gioco in coppia sviluppato in ampiezza, per andare poi in profondità, muovendo il pallone rapidamente avanti/dietro/dentro, è palese quanto il giropalla senza costrutto non gratifichi in alcun modo gli azzurri.

E la macchina pensata per correre come se non vi fossero limiti di velocità, adesso si ritrova frequentemente bloccata nel traffico.