Napoli guarda al futuro: il polacco Karbownik per la fascia sinistra

Napoli, piace Karbownik

In casa Napoli spesso e volentieri albergano trattative di mercato, alimentate dalla voglia di fare un investimento in prospettiva futura. Potrebbe essere questo il motivo per cui agli azzurri, nelle ultime ore, sia stato accostato Michal Karbownik. Il 19enne polacco (è nato il 13 marzo 2001) del Legia Varsavia occupa la posizione di laterale mancino, pur essendo sostanzialmente ambidestro. Caratteristica che gli consente anche di accentrarsi, per calciare con il piede non dominante.

Interpreta il ruolo in maniera moderna e proattiva, appoggiando costantemente l’azione offensiva. Proponendosi in fascia per il cross e sfruttando la capacità di accelerare palla al piede. Associata al dominio dell’attrezzo con entrambi i piedi.

Appare evidente che la fisicità sia una lacuna da colmare, per imporsi a livello europeo. Infatti, è un normolineo la cui struttura morfologica deve sicuramente rinforzarsi. Specialmente se vuole “tenere” l’uno contro uno, con giocatori maggiormente performanti, e nei contrasti spalla a spalla.

Inizialmente utilizzato da centrocampista, alle soglie della prima squadra viene arretrato e spostato sull’esterno della linea difensiva. Posizione che attualmente predilige. Dove il suo utilizzo sembra possa essere maggiormente funzionale per sfruttarne le abilità tecniche e la velocità. Addirittura, i ben informati, rimarcano il fatto che fosse considerato uno dei ragazzini più rapidi della sua città, quando partecipava ai giochi scolastici giovanili.

Il suo agente appare ambizioso

Indubbiamente, Karbownik – che ha dato abbondantemente prova del suo talento, scalando tutte le squadre giovanili, con la Nazionale dell’Aquila Bianca, dall’Under 15 fino a quella attuale dell’Under 19 -, è uno dei migliori tra i cd. millenials. La generazione “del duemila” del calcio europeo.

Del resto, l’agente del terzino polacco, Mariusz Piekarski, sembra avere le idee chiare, circa il percorso professionale che vorrebbe tracciare per il suo assistito. Magari un po’ troppo ambizioso. Alla luce di quanto ha dichiarato: “In tanti lo cercano, ma la situazione attuale richiede pazienza perché nessuno sa come andrà a finire. C’è stato un contatto con il Barcellona, ma i blaugrana vorrebbero parcheggiarlo altrove. Ambiamo a qualcosa di diverso. L’attenzione è su altri club. Non farò i nomi ma quelli menzionati dai media sono sicuro squadre di livello”.

A prescindere dal presunto interessamento del Barcellona, quindi, il 19enne pare sia stato accostato a Siviglia e PSV. Senza dimenticare che quest’inverno la Dinamo Mosca arrivò ad offrire 5 milioni di euro al Legia Varsavia. Virtualmente restituiti al mittente.

Presumibilmente, dunque, per assicurarsi il talento polacco, proprio la cifra proposta dai russi dovrebbe essere la base di partenza dell’asta.

Un prospetto interessante per il futuro

Parlando dal punto di vista meramente “mercantile”, il presupposto da cui partire per comprendere appieno l’operazione con il Legia è che il mercato dei giocatori deve sempre essere considerato un mondo a parte rispetto al calcio giocato. Un ambiente ricco di sorprese, tra misteri imperscrutabili ed enigmi da decifrare.

Troppo spesso la chiave di lettura di una trattativa appare improbabile, ma una volta svelato l’arcano, in tanti si rendono conto di quanto facile possa essere sbrogliare l’intricatissima matassa. A quel punto, il bandolo si palesa sotto gli occhi di tutti e l’enigma si concretizza per quello che in realtà è stato fin dall’inizio.

Ovvero, un investimento. Ma soprattutto una necessità strutturale per la fascia sinistra del Napoli. Spesso trascurata. Un vuoto endemico da colmare, considerando le conseguenze prodotte sul lato mancino dall’infortunio di Ghoulam.

Parliamoci chiaramente, che piaccia o meno, Mario Rui è passato dal ruolo di comprimario a punto fermo, in maglia azzurra. Una certezza per il Napoli. Cui occorre comunque affiancare qualcuno in grado di sostituire il portoghese, qualora fosse necessario.

Ed il nome nuovo potrebbe rivelarsi proprio quello di Karbownik.

Francesco Infranca

<strong>- segui per semprenapoli su <a href=”https://www.facebook.com/PSNapoli/“>facebook</a>, <a href=”https://twitter.com/PerSempreNa“>twtter</a>, <a href=”https://www.youtube.com/channel/UCNzxyM-tIFWLypMDDgaZA_Q“>youtube</a></strong>