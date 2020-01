Le vere priorità di De Laurentiis “smascherate” da questo mercato milionario

Col Napoli in testa alla classifica arrivano Grassi e Regini. Con la squadra che rischia di non andare in Europa si fa un mercato sontuoso, almeno dal punto di vista della cifra complessiva spesa. Se qualcuno aveva dubbi sui reali interessi della proprietà del Napoli i dubbi possono essere dissolti. Per altro bisogna dare atto a De Laurentiis di non aver mai mentito a tal proposito.

Questo ci porta a fare due considerazioni.

La prima, scusate se insistiamo, sui disastri di Ancelotti. Che con suo modo di allenare ha peccato non sappiamo se in opera o in omissione, ma ha creato un danno economico mostruoso. Se è stato Ancelotti a dare le indicazioni per il mercato è da denunciare immediatamente. Una follia alla stato puro. Non potendo negare la sua, antica, competenza, possiamo parlare di una incompetenza di ritorno. Esiste l’analfabetismo di ritorno, deve esserci anche l’incompetenza di ritorno. Se non fosse stato lui, ma avesse “solo” omesso di urlare la sua indignazione, sarebbe ancora più colpevole.

Qualcuno dirà: ancora con Ancelotti? Sempre, perché è sempre bene ricordare i danni fatti. Il passato va superato, ma non dimenticato, per evitare di ripetere gli stessi errori. Magari anche De Laurentiis capirà che i “signor sì” fanno disastri.

La seconda considerazione è più allarmante. Il Napoli ha rastrellato buoni giocatori, ma non fuoriclasse. Non era possibile del resto fare meglio a gennaio. Ma non sono giocatori che sembrano garantire un Napoli al livello di quello degli ultimi anni. In estate dovrà essere fatto un mercato di “taglio e cuci” notevole. Con tante cessioni e altrettanti arrivi. Un mercato senza rete, avendo speso il bonus degli obblighi di riscatto che diventeranno moneta sonante a luglio. Chi farà il prossimo mercato del Napoli?