Napoli, si scalda il mercato. Tiene banco il “caso” Milik

Neanche il tempo di finire, già si ricomincia

Il campionato appena terminato lascia in eredità al Napoli alcune certezze. Su tutte, la conquista della Coppa Italia. Un trofeo comunque prestigioso. Seppur troppe volte snobbato, con un pizzico di supponenza, dai Top Club (o presunti tali…).

Ma anche qualche dubbio tecnico-tattico di troppo.

All’ombra del Vesuvio non vedevano l’ora che finisse la Serie A più strana di sempre, per tanti motivi diversi, da quando la società è gestita da ADL.

Comprimere la ripresa dell’attività agonistica, inflazionando il calendario in poche settimane, era l’unico modo affinchè, a definire i verdetti finali, fosse il campo, piuttosto che la burocrazia federale.

Tuttavia, considerando che dall’ultima partita, domenica scorsa, alla data in cui la maggior parte delle squadre dovrà tornare a radunarsi in vista dei ritiri, passeranno poco più di due settimane, praticamente, si riparte subito. Senza nemmeno il tempo di rifiatare.

Il futuro comincia con Osimhen

Dal punto di vista temporale, questa circostanza, chiaramente, produrrà i suoi contraccolpi pure sul campionato 2020-21. Anch’esso, probabilmente, assai anomalo.

Soprassedendo, almeno in questa sede, su quanto possa essere necessario staccare la spina per un periodo maggiore, appare evidente quanto diventi arduo cercare di programmare la prossima stagione, talmente attaccata a quella appena terminata, da confondere l’una con l’altra.

Sabato sera il calendario consegna agli azzurri il Barcellona. La possibilità di giocarsi la storica qualificazione ai Quarti della Champions League. Ma questi sono pensieri che appartengono al presente.

Il futuro, invece, consegna al Napoli il primo acquisto di questa torrida estate: Victor Osimhen.

A Gattuso verrà chiesto di modellare un sistema di gioco capace di sfruttare le doti del nigeriano, inutile se viene servito spalle alla porta. Ma devastante quando lo lanciano in profondità.

Milik, Zapata e Bernardeschi: che incroci

Nel frattempo, il calciomercato vedrà la direzione sportiva impegnata a cercare di costruire la squadra in un lasso di tempo insolitamente breve – contratto dal 1 settembre al 5 ottobre -, nel quale bisognerà affannarsi, con lo scopo di poter definire le strategie portate avanti da Giuntoli.

Il Napoli insegue innanzitutto un esterno, capace di ereditare maglia e competenze di Callejon. Una ricerca che, paradossalmente, s’intreccia con il “caso” Milik.

Il polacco continua ad ascoltare le ammalianti sirene che provengono da Torino. Tuttavia, il seducente canto juventino fa a cazzotti con la volontà di pagarlo a peso d’oro. La Vecchia Signora, invece, vorrebbe mitigare le pretese economiche degli azzurri con una contropartita tecnica di spessore.

Il nome più gettonato è Bernardeschi. Ma va convinto della bontà del progetto partenopeo.

Circostanza nient’affatto trascurabile, pare che la Juventus consideri Arkadiusz solamente la seconda scelta. In verità, alla Continassa farebbero carte false per aggiudicarsi Duvan Zapata. Ma le pretese dell’Atalanta a ricevere un’offerta non inferiore a 60 milioni, sono lontanissime dall’idea bianconera.

Meglio ripiegare su Milik, dunque, che ha il contratto in scadenza nel 2021 e non vuole assolutamente rinnovare con il Napoli.

Francesco Infranca

