Siamo all’8 gennaio, il regista non si vede: mercato già un “mezzo” disastro

Otto gennaio, mercoledì. Non ci sono notizie del regista del Napoli. A questo punto è difficile ipotizzare che possa scendere in campo contro la Lazio, visto che la partita è in programma sabato alle 18.00.

Ammesso e non concesso che si arrivi alla chiusura della trattativa oggi, c’è la firma del contratto (e sappiamo cosa significa). Poi bisogna attendere i tempi tecnici del transfert se il nuovo calciatore arriva da federazione estera. Poi entro venerdì sera bisogna comunicare l’inserimento nella lista per il campionato del nuovo giocatore. A naso mancano i tempi tecnici. A prescindere dal fatto che poi ci sono i tempi di inserimento.

Diciamo che il Napoli che aveva la possibilità di prendere il regista e mandarlo in campo contro l’Inter ha perso già due partite. Due partite non banali, contro la co-capolista, e contro la terza forza del campionato. L’esigenza di prendere un giocatore con queste caratteristiche si conosceva da tempo. Diciamo dal giorno della cessione di Jorginho. Ma certamente dal giorno del (tardivo) esonero di Ancelotti.

Al Napoli, ma anche questo si sa da tempo, mancano anche altri calciatori. Se è vero ch emanca un regista titolare, è vero anche che manca un regista di riserva. Manca un vice Allan, manca un esterno sinistro magari migliore di Mario Rui, ma almeno in grado di alternarsi con lui. Sappiamo anche che manca un centrale difensivo. Gattuso ha bocciato Luperto. Magari recupera Tonelli, nn si sa mai. Altrimenti numericamente non ci siamo. In compenso abbiamo 5 esterni di attacco, e tre mezzali offensive. Oltre a Gaetano, che seduto in panca sta perdendo un anno fondamentale per la sua crescita…

E’ troppo dire che anche questo mercato del Napoli è un mezzo disastro? Mezzo disastro, a differenza di quello estivo, catastrofico, perché c’è ancora tempo per fare qualcosa. Ma per quello che erano le esigenze conosciute, siamo già in clamoroso ritardo.