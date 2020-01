Napoli, l’occasione giusta per dare una svolta alla stagione

Gattuso non ha colpe sullo stato del Napoli. Ma corre il rischio (toccate ferro, i maschietti possono toccare altro) di mettere insieme la peggiore sequenza dell’era De Laurentiis. Questa sarà la sua quarta presenza in panchina. Classifica alla mano il rischio di andare incontro alla terza sconfitta è elevatissimo. Il Napoli per altro non perde due gare di fila in campionato dalla notte dei tempi.

Una sorta di tempesta perfetta si è scatenata sulla squadra azzurra. Alle note carenze di organico, si sono aggiunti un calendario terribile, ed una serie di infortuni non da poco. Mettiamoci anche un pizzico di jella (a Bolzano si dice che “o’ cane mozzeca semp ‘o chiù stracciato”), ed il quadro è fatto.

Calma e gesso. Il Napoli è in fase post operatoria. Il male è stato estinto ed indirizzato verso la Premier. Ma adesso c’è da fare una terapia debilitante. Forse, ne dubitiamo, ma non possiamo escluderlo, don Aurelio ha anche capito una certa lezione. Sul mercato, con la tradizionale lentezza, si stanno facendo i passi nella giusta direzione. A gennaio l’offerta è scarsa e non esaltante. Ma per lo meno stanno arrivando giocatori di ruolo. Per adesso due centrocampisti. Si spera anche in un esterno sinistro di difesa. Non si può fare di più perché ad esempio in Champions non si possono cambiare più di 3 giocatori nella lista.

Purtroppo per le croniche lentezze i giocatori non sono ancora disponibili. Senza dimenticare che dovranno anche avere il loro periodo di ambientamento. Ma siamo convinti che la strada è quella giusta. Abbiamo sempre detto che il Napoli è composto da eccellenti giocatori, ma non è una squadra. Proprio per questo motivo è facilissimo migliorarla notevolmente.

Intanto oggi nel tardo pomeriggio una sfida difficile ma non impossibile. Contro una squadra che viaggia a mille, ma non vale la Juve e l’Inter. Magari neanche l’Atalanta. Una squadra che un Napoli completo potrebbe tranquillamente battere, come del resto ha sempre fatto all’Olimpico negli ultimi 6 anni. Basti un dato: della rosa attuale il solo Insigne non ha sempre vinto a Roma contro il giallorossi. Lui, all’ottavo anno in azzurro, 7 anni fa pareggiò. Tutti i suoi compagni hanno solo e sempre vinto. Oggi la Lazio parte favorita, ma vincendo da 9 gare consecutive, per la legge dei grandi numeri dovrà fermarsi.