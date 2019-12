Napoli, Liverpool ed il mistero del calcio

Il calcio è il gioco più bello del mondo perché, almeno in una partita secca può succedere di tutto. Certo c’è da restare basiti nel vedere il Liverpool. E’ un rullo compressore. Ha maciullato tutto quello che è capitato alla sua portata. Ieri in casa della seconda in classifica ha vinto 4-0. Adesso ha 13 punti di vantaggio sulla seconda, con una partita da recuperare. Eppure il Liverpool quest’anno contro il Napoli in tre partite ha rimediato solo un pareggio.

Tralasciamo la prima, non contava nulla, il calcio di agosto vale meno di zero. Ma in Champions il discorso è diverso. In Champions i campioni di tutto hanno perso al San Paolo, e pareggiato ad Anfield. Pareggiato una partita che il Napoli poteva permettersi il lusso di perdere, e che loro dovevano vincere.

Come è possibile una cosa del genere, visto che il Napoli nel frattempo in campionato ha perso in casa con Cagliari, Bologna e Parma, pareggiato immeritatamente col Genoa?