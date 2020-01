Napoli, la nuttata non è passata, ma si vede l’alba è vicina

Mezza stagione è stata salvata. Perché battere la Juve vale mezzo campionato da queste parti. E questo aumenta i rimpianti. Questa squadra ha giocatori molto forti. Purtroppo una mente calcisticamente criminale ha fatto uno scempio in estate. E’ bastato mettere la pedina giusta al posto giusto e per incanto la squadra ha trovato equilibrio. Demme non è Modric, e neanche Pirlo. Ma è quello che serviva a questo gruppo. Per incanto è migliorato il palleggio. E anche l’equilibrio è stato trovato.

Sia ben chiaro: la Juve è più forte del Napoli, ci mancherebbe. In parte lo ha dimostrato anche stasera. Ha giocato malissimo, ma ha confermato la sua forza. Ma non ci sono i 24 punti di differenza. Sta di fatto che questo gruppo non può essere così staccato in classifica.

Gattuso ha preteso dalla società i giusti rinforzi. Poi ha fatto una cosa semplicissima. Ha messo tutti i giocatori nel loro ruolo. Cosa che il suo predecessore non aveva mai fatto. Il Napoli per larghi tratti ha ripetuto al partita di Anfield. Tutti a copertura della trequarti, con flash offensivi improvvisi.

Poi c’è Insigne. Lo scorso anno sbagliò il rigore del pareggio. Stavolta è stato il migliore in campo. Non solo è stato decisivo nei due gol, ma ha dato un contributo importante in fase di non possesso. Soprattutto si sta muovendo da capitano. Lo sta facendo dal giorno dell’esonero di Ancelotti. Anzi, lo fece anche dalla panchina contro il Genk. A pensare male si fa peccato ma spesso si indovina…

Adesso c’è solo da dare seguito alle ultime due prestazioni. Adesso arrivano anche avversarie più abbordabili. Pensare a giocare senza guardare la classifica. Che non potrà che migliorare, ma che resta terribile. I conti si fanno alla fine.

Ma adesso non è tempo di fare ragionamenti. C’è solo da festeggiare la vittoria nella madre di tutte le partite. La Juve non perdeva in campionato al San Paolo dal 2015. Per adesso basta questo.