Napoli, guarda come brilla la stella di Karbownik

Un polacco per la sinistra

In casa Napoli resta attuale il nome di Michal Karbownik. Una trattativa condotta sottotraccia, per mesi, onde evitare di alimentare deleterie aste al rialzo. Un modus operandi tipico di Cristiano Giuntoli. Sempre attento a coniugare le esigenze della squadra, con la sostenibilità economico-finanziaria di certe operazione di mercato.

Il 19enne polacco – nato il 13 marzo 2001 – del Legia Varsavia ha dato abbondantemente prova del suo talento, scalando con la Nazionale dell’Aquila Bianca tutte le squadre giovanili (dall’Under 15 fino all’Under 19). Tant’è vero che viene considerato uno dei migliori tra i cd. millenials. Ovvero, la generazione “del duemila” del calcio europeo.

I soliti bene informati lo descrivono come un calciatore che decodifica il ruolo di terzino sinistro in maniera moderna e propositiva, appoggiando costantemente l’azione offensiva. Proponendosi in fascia per il cross e sfruttando la capacità di accelerare palla al piede. Associata al dominio dell’attrezzo con entrambi i piedi. Una caratteristica che risale ai suoi trascorsi giovanili, quando veniva utilizzato da centrocampista.

Alle soglie della prima squadra viene poi arretrato e spostato sull’esterno della linea difensiva. Posizione che predilige e ricopre attualmente con estremo profitto. Coniugando le abilità tecniche alla velocità.

Indubbiamente, rientrando nella categoria dei normolinei, dal punto di vista morfologico, la fisicità è una lacuna da colmare, per imporsi ad un livello superiore rispetto alla Lega polacca. Ergo, se vuole “tenere” l’uno contro uno, con giocatori maggiormente performanti, e nei contrasti spalla a spalla, dovrà sicuramente rinforzarsi.

A detta del suo agente, Mariusz Piekarski, quest’inverno la Dinamo Mosca ha offerto al Legia Varsavia la bellezza di 5 milioni. Virtualmente restituiti al mittente. Presumibilmente, per assicurarsi il talentuoso terzino polacco, la cifra proposta dai russi dovrebbe essere la base da cui partirà Giuntoli per concludere l’affare.

Nel frattempo, Mario Rui rinnova

Karbownik potrebbe essere il classico investimento in prospettiva futura, funzionale ad arricchire lo spot di laterale mancino. Dopo che, nelle ultime ore, il direttore sportivo partenopeo ha prolungato il contratto a Mario Rui. Il portoghese, infatti, ha sottoscritto un nuovo accordo, con scadenza 2025 e percepirà un ingaggio di 2.5 milioni di euro a stagione.

Che entusiasmi o meno la maniera come interpreta il ruolo, Mario Rui è passato dall’essere un mero comprimario, a punto fermo per il Napoli. Da giocatore di contorno, mal sopportato, a certezza in maglia azzurra, il passo non è stato certamente breve.

Specialmente alla luce del vuoto incalcolabile lasciato da Ghoulam, letteralmente devastante in fascia, fino al momento in cui quel dannatissimo infortunio non ha prodotto conseguenze nefaste sulla sua carriera.

Ecco, proprio la presenza dell’algerino rende, almeno in apparenza, difficilmente comprensibile la necessità di aggiungere alla rosa attuale un altro terzino.

Eppure, le dinamiche che riguardano la fascia sinistra del Napoli sono meno nebulose di quanto possano sembrare. Dunque, pure l’acquisto di un “ragazzino” in sovrannumero, a prima vista inspiegabile, ha fondamento.

Karbownik, investimento e necessità

In effetti, Karbownik non deve essere considerato soltanto un investimento. Oppure una opportunità regolamentare. Non bisogna trascurare il fatto che le norme impongono alle squadre di Serie A di avere in rosa al massimo 25 calciatori “over 22”, cioè con più di ventidue anni. Mentre il numero degli “under 22” è illimitato.

Bensì, una necessità strutturale. Spesso trascurata. Perché a Mario Rui occorre comunque affiancare qualcuno in grado farlo rifiatare, qualora fosse necessario. Ed il rendimento post infortunio di Ghoulam desta tanti, forse troppi dubbi. Per considerarlo ancora pienamente affidabile.

Ebbene ricordare che l’algerino è titolare di in contratto assai pesante, fino al 2022. All’epoca, onde evitare che partisse a parametro zero, la società gli garantì uno stipendio da Top Player: 3 milioni più bonus, a stagione. Inoltre, venne inserita anche una clausola risolutiva – valida solo per l’estero -, vicina ai trentacinque milioni di euro.

Insomma, oggi, quel contratto pesa come un macigno. Tanto sul bilancio. Quanto sulla costruzione della squadra per la prossima annata. Al contempo, tiene ben lontani eventuali compratori.

Del resto, pensare di accollarsi quel tipo di clausola e un ingaggio così “importante”, per un giocatore fermo ai box sostanzialmente da tre anni, appare davvero impensabile.

Nessun mistero, solo affari

In definitiva, troppo spesso le trattative portate avanti dal Napoli danno l’impressione di essere misteri imperscrutabili o enigmi da decifrare. Tuttavia, una volta svelata la chiave di lettura, il bandolo si sbroglia. E l’intricatissima matassa si palesa agli occhi di tutti per quella che in realtà è stata fin dall’inizio.

Quindi, il presupposto da cui partire per comprendere appieno l’operazione Karbownik è che il polacco risolverebbe di colpo un mucchio di problemi.

Sia qualora venisse inserito gradualmente nelle rotazioni, consentendo a Mario Rui di rifiatare, che nell’ipotesi in cui Ghoulam avesse la forza di rilanciarsi in pianta stabile tra i titolarissimi.

A quel punto, il polacco dovrebbe soltanto aspettare il suo turno. Però avrebbe modo di arricchire il bagaglio tecnico-tattico, rubando con gli occhi i segreti dell’algerino, pienamente recuperato alla causa azzurra.

Francesco Infranca

