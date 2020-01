Il Napoli si traveste da Befana e regala tre punti (meritati) all’Inter

Il Napoli non c’è più.

Da qualsiasi angolazione la si voglia vedere, il Napoli è sparito. Il cambio di tecnico non ha prodotto, fino a questo momento, gli effetti sperati, sintomo che i problemi, non erano tutti legati all’area tecnica, anzi. Inutile girarci attorno o accampare scuse, il Napoli non funziona.

Per mesi si è parlato di moduli, di giocatori fuori ruolo ecc. ecc. Ma i problemi, probabilmente sono da ricercare altrove. Tutti chiedevano con forza un ritorno al 4-3-3 come se un modulo, composto da freddi numeri fosse la panacea di tutti i mali. Gattuso è tornato al 4-3-3 ma i risultai sono tutto tranne che lusinghieri. Napoli è ritornata ad essere terra di conquista nerazzurra dopo ventitré anni, certo, prima o poi doveva succedere. Ma un Napoli inerme che regala per giunta le tre reti all’Inter proprio no.

Tre orrori individuali

Se il Napoli stasera ha perso, deve prendersela solo con se stesso. I tre goal dell’Inter sono frutto di tre orrori individuali. Sulla prima rete di Lukaku, la scivolata di Di Lorenzo ha spianato la strada al belga, ma quarantacinque metri palla al piede senza che nessuno cerchi almeno di fare fallo, proprio non sono concepibili. Sulla seconda rete di Lukaku è purtroppo evidente la topica del pur bravo Meret,e la terza rete di Lautaro è un gentile omaggio di Manolas. Si poteva, anzi si poteva fare meglio. Ma a prescindere dagli errori individuali, nella prima mezz’ora di gara, si è vista tutta la differenza tra l’Inter di Conte ed il Napoli, dispiace dirlo, ma ad oggi, non c’è partita.

Eppure qualcosa di positivo c’è.

Nel marasma totale, nella sconfitta, è sempre bene andare a ricercare quel qualcosa da cui appigliarsi e ripartire. Il Napoli aveva assenze pesanti, Koulibaly, Maksimovic (Chi lo avrebbe mai detto) e Mertens sono assenze che oggi gli azzurri proprio non possono permettersi. Di buono si è visto uno Zielisnki di buon livello un Insigne che, nonostante i troppi errori, ci prova, un Milik che sta ritrovando il giusto Feeling con la porta, insomma, una base dalla quale ripartire c’è, ma c’è anche bisogno di scelte dolorose.

Le scelte dolorose.

E’ il giocatore più richiesto del Napoli, lo vogliono tutte le big d’Europa, ma ormai da mesi ormai è il gemello brutto. Fabian, ormai è un oggetto misterioso, girovaga in campo senza una meta precisa, gioca perché deve, ma non gioca più come sa. La domanda a questo punto sarebbe lecita: “Possibile che Elmas sia tanto scarso da essere la seconda scelta del gemello brutto di Fabian?”. Altre situazioni spigolose sono i rinnovi di Mertens e Callejon, giova davvero arrivare fino a fine anno con una situazione ormai logora? Oppure conviene cercare di monetizzare quanto possibile per far partire con mesi d’anticipo il nuovo corso?