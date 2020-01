Pagelle Napoli-Inter: Fabian Irritante, Insigne e Zielo ci provano, male la difesa

Disastro Napoli, il San Paolo è terra di conquista.

L’Inter come il Parma, molto più del Parma. Il Napoli si concede all’Inter dopo ventitré anni, era il 1997 quando la squadra guidata da Simoni batteva per due reti a zero, un Napoli mestamente avviato verso la retrocessione in serie B.

LE PAGELLE

Meret 4,5 – Bene in due occasioni nei primi dieci minuti, ma poi la sua topica su Lukaku spiana la strada della vittoria agli ospiti.

Hysaj 5 – Ritorna titolare della fascia destra, causa spostamento di Di Lorenzo al centro Sulla rete di Lukaku è indeciso:” Vado o mi fermo?”. La sua prestazione non è certo da raccontare ai nipotino. (Dall’81’ Lozano SV)

Di Lorenzo 5 – Chiamato ad un compito infame, fare il centrale contro la coppia più prolifica del campionato. L’inizio è da incubo. Scivola sfortunatamente nell’azione che porta alla rete del vantaggio di Lukaku. Nella prima mezz’ora, praticamente non riesce mai a prendere il bomber belga. Finisce in crescendo, ma la sua posizione naturale è il terzino di destra, urge ritorno al passato.

Manolas 4,5 – Doveva essere il punto forte del reparto, ma questa sera è stato quello fragile. Gli avanti avversari fanno ciò che vogliono, Mertinez segna la rete del definitivo 1-3 grazie ad un suo gentile assist. Serata da incubo.

Mario Rui 5,5 – Il “Migliore” del reparto difensivo. Il migliore ma non sufficiente. Rispetto a Hysaj almeno ci prova. Qualche cross buttato via, ma quando lo azzecca, Milik non ne approfitta.

Allan 5,5 – Viene preso sempre in mezzo da chi capita, spesso sue, dalle sue parti, certo che i compagni, soprattutto Fabian non lo aiutano proprio.

Fabian 4 – Salvate il soldato Fabian. Tutti lo vogliono (Real, Barcellona, United, Inter e Juve) ma lui continua a non giocare. Le gare si possono perdere, le partite si possono sbagliare, ma ciò che colpisce è la sua totale strafottenza. A Napoli si dice: “Par che o fatt nun è o suoi”, probabilmente qualche gara accomodato in tribuna potrebbe facilitarne il risveglio. (Dall’84’ Llorente SV)

Zielinski 6 – E’ uno dei pochi che ci prova. Ci mette testa, cuore ed anima. Avrebbe meritato il goal, ma la serata non è esattamente delle migliori. Sue le uniche giocate di qualità della serata.

Callejon 5,5 – A strappi. Partite diversi nella stessa gara. Non segna da una vita, ma almeno stasera sul suo classico taglio serve la palla a Milik per la rete dell’illusione. Ma è poco, troppo poco rispetto a quello a cui ci aveva abituati.

Milik 6 – Croce e delizia. Manca una rete ad inizio gara, ma poco dopo manda in porta Insigne che non segna. Ha il merito di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto sull’assist di Callejon.

Insigne 6 – Il capitano sbagli, tanto, forse troppo, impreca contro se stesso e contro il pubblico, ma almeno ci mette cuore. Entra nelle azioni più pericolose, ripetiamo non è sempre preciso, ma almeno ha il merito di provarci.

Gattuso 4,5 – Un azzardo troppo pesante quello di affrontare la coppia Lautaro-Lukaku, con DI Lorenzo centrale, pur avendo due centrali di ruolo in panchina. Il suo impatto col Mondo Napoli non è stato dei migliori, due sconfitte interne su tre gare, segno che forse, il tecnico era il problema minore. Gennaro ha grinta e carattere da vendere, speriamo riesca ad infondere il suo ardore ad una squadra che almeno al momento, sembra essere lontana dalla realtà