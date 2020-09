Napoli in odore di ridimensionamento: per la prima volta dopo anni la zona Champions sembra lontana

Per la prima volta dopo anni il Napoli non parte con la quasi certezza di arrivare in zona Champions. Ci sono Inter e Juve oggettivamente, sulla carta, fuori portata. C’è il Milan che nell’ultima parte della stagione è andato fortissimo, e che si sta rinforzando. Sembra che le “strisciate” abbiamo ripreso il posto che loro compete nelle gerarchie del calcio italiano. Resta un quarto posto a disposizione. E con diverse opportunità, diciamo che ci sono Napoli, Roma, Lazio e Atalanta.

Perché mettiamo queste quattro più o meno alla pari? L’Atalanta ha fatto miracoli nelle ultime due stagioni. Confermarsi diventa sempre più difficile. La Lazio, a titolo personale, non convinceva neanche lo scorso anno. E’ arrivata quarta grazie ad una serie di circostanze tutte positive. La stagione di Immobile, il fatto di aver rinunciato sostanzialmente alle Coppe, tanta fortuna, e qualche rigore di troppo. Per confermarsi dovrebbe rinforzarsi, e non l’ha fatto. La Roma ha cambiato proprietà, ma deve sistemare i conti. Lo scorso anno è arrivata quinta, più per errori altrui che per meriti propri.

Il Napoli in 2 anni è passato dai 91 punti, che sarebbero stati tranquillamente 96, se pensiamo ai punti persi dopo la rapina di Orsato a San Siro, ai 63 dello scorso anno. Certo, qualcosa è stato lasciato per strada per mancanza di stimoli. Ma il crollo è innegabile. Lo scorso anno la vittoria in Coppa Italia ha salvato la stagione, ma ha tolto stimoli in campionato. Senza la certezza della qualificazione ai gironi di Europa League, manca la riprova, ma sarebbe arrivato in scioltezza al quinto posto. Ma la squadra è tutta da fare.

E’ una stagione difficilissima. Un mercato con tempi contingentati, e con mezza squadra da fare. Un mercato difficile per tutti, e che per il Napoli potrebbe essere una sorta di Mortirolo. Il vero problema è De Laurentiis. Lui non investe se non ha certezza di rientrare. Fa sempre il passo molto più corto della gamba. Lo ha dimostrato nel cinema. Quando il cinepanettone ha iniziato la parabola discendente avrebbe dovuto cambiare genere, o semmai rilanciare, investendo. Ha fatto sempre prodotti di minor valore, fino a quando non ha smesso di produrre film.

Per altro le sue parole negli ultimi giorni non lasciano prevedere nulla di buono. Parla apertamente di vendere chiunque dinanzi ad una buona offerta. Il che non sarebbe un problema se ci fosse una struttura agile in grado di intervenire immediatamente per investire i soldi incassati. Ma il Napoli continua a muoversi coi suoi tempi elefantiaci. Passi per Koulibaly, che sostanzialmente è stato già venduti, si sta aspetta solo l’offerta giusta. Il Napoli è facile immaginare abbia già pronto il sostituto. Ma le parole del presidente lasciano immaginare la cessione anche di Fabian. Per il quale non sarà facile trovare un sostituto.

Il Napoli lo scorso anno ha reso molto meno delle sue possibilità. Inutile ricordare di chi sia stata la colpa. Ma ha bisogno di essere rinforzato. Al momento non lo è stato. Anzi. Il rischio di ripetere una stagione intorno ai 70 punti, è altissimo. 70 punti non potrebbero bastare per la Champions.