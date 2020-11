Napoli in ansia, Osimhen si infortuna in nazionale

L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen, durante la partita con la sua Nigeria contro la Sierra Leone, terminata poi 4-4, è dovuto uscire per infortunio alla spalla addirittura in barella. L’attaccante si è infortunato al polso destro nel tentativo di pressing verso un difensore avversario cadendo e rimanendo sofferente al suolo. Necessario l’ntervento dei sanitari per aiutarlo a farlo uscire dal terreno di gioco. Sono ore di apprensione, per il Napoli, che attende notizie sulle condizioni del suo attaccante in vista del match con il Milan.