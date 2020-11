Napoli, il punto su Rrahmani e Bakayoko.

Ancora preoccupazioni per Gennaro Gattuso in vista del big match di domenica sera a San Siro. A Radio Marte Pasquale Tina fa il punto sull’infortunio di Amir Rrahmani, uscito dal campo dopo soli venti minuti di gioco con il suo Kosovo, e sul possibile recupero di Tiémoué Bakayoko.

Riguardo il difensore kosovaro il giornalista ci aggiorna: “Amir è un calciatore che non esce facilmente dal terreno di gioco, per sentirne il bisogno dopo così poco tempo dall’inizio della gara non deve trattarsi di qualcosa di lieve” – confermando le sensazioni dello staff medico della Nazionale del calciatore – “dobbiamo aspettare i rientri”, conclude sul tema.

Buoni presentimenti invece per il numero 5 del centrocampo azzurro: “Sono ottimista per il recupero di Bakayoko, è risultato negativo all’ultimo tampone a conferma del fatto che non si trattava di Covid” – riferendosi al forte attacco influenzale che ha colpito il giocatore pochi giorni fa – “si è allenato molto durante la sosta Nazionali, vuole fortemente essere presente per la gara contro il Milan”.