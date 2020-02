Napoli, i risultati di questa giornata dicono che la stagione non è finita!

I risultati delle partite di questo fine settimane dimostrano come il campionato del Napoli sia tutt’altro che chiuso. Tolte le prime tre (ci mettiamo anche la Lazio, che per altro non ci convince) nessuna ha un passo irresistibile. Vincendo stasera a Marassi il Napoli avrebbe sostanzialmente annullato già il gap per la zona Europa League. Il quarto posto, il sogno a questo punto della stagione, resterebbe lontano, difficilissimo, ma non impossibile.

Vincendo stasera a Marassi il Napoli in due partite avrebbe recuperato 5 punti sulla Roma. Che era a 14 punti, e si troverebbe a 9. Di questo passo gli azzurri potrebbero trovarsi il giorno dello scontro diretto in zona aggancio. L’Atalanta, che è attesa dal doppio scontro di Champions col Valencia, dà spettacolo a giorni alterni. Ne fa sette in casa del Torino, ma poi tra Spal e Genoa in casa fa un solo punto.

Va da se che il Napoli se pensa in grande non può preoccuparsi di Parma, Bologna, Cagliari e Verona. Insomma tutto è possibile. Gli azzurri sono in credito con la sorte e con gli arbitri. Contiamo che di qui a fine stagione almeno il primo conto possa arrivare quasi in parità. 15 pali gridano vendetta. Valgono a dir nulla 10 punti. Altri 4 o 5 punti sono stati lasciati per strada per rigori clamorosi negati. Con 15 punti in più sarebbe per tutta evidenza tutta un’altra classifica. Non contando molto sugli arbitri, confidiamo che la sorte almeno 5/6 punti possa restituirli. Insomma, resta un’impresa difficilissima, ma non impossibile.

A patto, ovviamente, che il Napoli inizi a giocare come può e sa. Il peggio (Ancelotti) è passato. Da adesso le cose non potranno che andare meglio. Per altro c’è un piccolo aiuto dal calendario. Inter e Lazio alle ultime due giornate potrebbero aver “chiuso” la stagione. Due partite, specie quella di San Siro, sulla carta difficilissime potrebbero essere un po’ più semplici. Ci attacchiamo a tutto per dare un senso a questa seconda parte di campionato, ma tant’è…